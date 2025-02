Co jest fundamentem Gwiezdnych Wojen? Scenarzysta filmu o Rey odpowiada

Gwiezdne Wojny szykują się do powrotu na wielki ekran. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie premiera filmu The Mandalorian & Grogu z Pedro Pascalem w roli głównej. Fani Gwiezdnej Sagi wyczekują jednak na kontynuację losów szerszej galaktyki. Wiemy już o powstawaniu filmu z Rey w roli głównej, który miałby opowiadać o założonym przez nią nowym zakonie Jedi. O podejściu do tworzenia tej produkcji wypowiedział się scenarzysta filmu.

George Nolfi rozmawiał z brytyjskim magazynem Film Stories:

Ja do tego podchodzę tak: Musisz spojrzeć na to, co było przed tobą i na wszystko to, co chce zrobić Lucasfilm, Disney i reżyser, Sharmeen [Obaid-Chinoy]. Potem robisz to, co należy do scenarzysty, czyli próbujesz to poskładać w całość. Próbujesz i wyobrażasz sobie postaci, a potem prezentujesz to wszystko z poszanowaniem i zrozumieniem niezwykłej, wieloletniej tradycji.

Gdy myślisz o George'u Lucasie, sześciu filmach, które zrobił i świecie, który stworzył, to widać tam wpływ wielkiej polityki. Nie mówi się przez nią wprost o tym, co jest teraz, ale np. Imperium nawiązuje do nazizmu lub Cesarstwa Rzymskiego. Pokazuje historię upadku demokracji w Cesarstwie. To historia o ludziach, którzy musieli się zorganizować przeciwko chaosowi, który później stał się opresją. Uważam, że to jest fundamentem tego, co George Lucas chciał opowiadać. To, co jest wspaniałe w science fiction i Gwiezdnych Wojnach, to że możesz się podjąć takich tematów bez wchodzenia w filozofowanie.