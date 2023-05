Thunderbolts - prace nad filmem MCU wstrzymane. Strajk scenarzystów znów blokuje

Marvel/Andy Park

Jak donosi Deadline, Marvel Studios wstrzymało prace nad superprodukcją MCU pod tytułem Thunderbolts. Podjęli decyzje o opóźnieniu prac na planie z uwagi na trwający strajk scenarzystów. Zdjęcia miały ruszyć za trzy tygodnie w Atlancie, ale w dniu dzisiejszym według źródeł portalu ekipa została poinformowana, że prace ruszą dopiero, gdy strajk się zakończy.

MCU - strajk scenarzystów wpływa

Jest to drugi film MCU, nad którym prace zostały zawieszone przez strajk. Wcześniej to samo zrobiono z Bladem, do którego zdjęcia miały ruszyć w czerwcu 2023 roku. Podobno zrobili z serialem Wonder Man, do którego zdjęcia trwały w Los Angeles. W każdym przypadku prace wznowią po zakończeniu strajku, ale spekuluje się, że on może potrwać nawet do końca roku, a to wymusi duże opóźnienia premier.

Do tej pory wstrzymano prace nad coraz większą liczbą seriali. A kolejne tygodnie strajku sprawią, że podobnych decyzji będzie coraz więcej. Jeśli strajk będzie trwać naprawdę długo, może powtórzyć się sytuacja z czasów strajku w 2008 roku. Wówczas telewizje były zmuszone do skrócenia lub skasowania wielu seriali z uwagi na strajk i rosnące koszty opóźnień.

