Thunderbolts - dlaczego zmieniono scenarzystę? Chodzi o problem, który miało Suicide Squad

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Pojawiła się nowa plotka na temat Thunderbolts. Znany insider z branży rozrywkowej, Jeff Sneider, w podcaście The Hot Mic zdradził, dlaczego Marvel Studios postanowiło zatrudnić nowego scenarzystę i przerobić film. Jego zdaniem produkcja miała ten sam problem, co Suicide Squad. O co chodzi?

Thunderbolts ma zadebiutować w 2024 roku. To film o drużynie antybohaterów z MCU, w której jest wiele znajomych twarzy. W drużynie są na przykład Yelena Belova, którą poznaliśmy w Czarnej Wdowie, a także Bucky Barnes, najlepszy przyjaciel Kapitana Ameryki.

Thunderbolts - dlaczego zmieniono scenarzystę?

Marvel Studios w marcu zatrudniło Lee Sunga, by "przepisał" Thunderbolts. Artysta zajął miejsce poprzedniego scenarzysty, Erica Pearsona, który wcześniej pracował także nad Czarną Wdową.

Według Jeffa Sneidera ten ruch był konieczny, ponieważ oryginalny scenariusz do Thunderbolts zbyt skupiał się na postaciach z Czarnej Wdowy:

Davida Ayera Słyszałem, że wyrzucili cały szkic poprzedniego scenarzysty. Jednym z problemów było to, na co cierpiało Suicide Squad- zbyt skupiono się na postaciach z Czarnej Wdowy, które miały być w Thunderbolts, co nie było sprawiedliwe wobec reszty drużyny. Poświęcono za dużo czasu bohaterom, których widzowie już znali.

Choć to plotka, to możliwe, że jest w niej ziarno prawdy: w końcu Andy Park, dyrektor ds. rozwoju wizualnego w Marvel Studios, nazwał kiedyś film "sequelem Czarnej Wdowy". Co sądzicie?

