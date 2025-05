Ile zarobiła obsada Thunderbolts*? Zaskoczycie się, kto zgarnął największą sumę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jeden z ostatnio najbardziej wyczekiwanych filmów MCU w końcu zadebiutował. Podczas gdy Thunderbolts* opanowują kina na całym świecie, portal FandomWire udostępnił rzekome informacje odnośnie zarobków obsady. Przypomnijmy, że budżet produkcji podobno wyniósł 80 milionów dolarów. Sprawdźcie, jaka część z tego poszła na wynagrodzenia aktorów.

Thunderbolts* - rzekome zarobki aktorów

Dane dotyczące zarobków za Thunderbolts* zostały udostępnione przez zagraniczny portal FandomWire. Ze względu na brak wiarygodnego źródła, warto wziąć poniższe informacje z przymrużeniem oka. Jeśli jednak zawierają ziarenko prawdy, może zaskoczyć to, kto zyskał największe wynagrodzenie. Podpowiemy, że nie jest to ani Florence Pugh, ani Sebastian Stan. Sprawdźcie również, jaką sumę zaproponowano nowicjuszce w MCU, która wcieliła się w pracownicę Valentiny, Mel. Internauci spekulują, że aktorka jeszcze powróci jako Songbird, choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone przez Marvel Studios.

8. Geraldine Viswanathan jako Mel - 200 tys. dolarów

