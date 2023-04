Thunderbolts - powracają plotki o wprowadzeniu adamantium do MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od momentu ogłoszenia, że prawa do mutantów powróciły do Marvela, fani czekają na ich pojawienie się w MCU. Wciąż jednak nie ogłoszono żadnego projektu z ich udziałem, ale otrzymujemy coraz więcej poszlak lub plotek sugerujących, że ich nadejście jest bliskie. Wcześniej pojawiały się pogłoski, że w filmie Kapitan Ameryka 4 dojdzie do międzynarodowego konfliktu o nowy, fikcyjny metal zwany adamantium. Zostanie on odkryty na... wyspie Tiamuta, czyli gigantycznego celestiala, który ujawnił się w filmie Eternals i po tym, jak go pokonano, jego zwłoki zostały w oceanie. Takim sposobem stworzyły wyspę i staną się źródłem czegoś, co będzie odgrywać ważną rolę w MCU obok metalu zwanego vibranium, który ma Wakanda.

Teraz według The Hot Mic Podcast, w Thunderbolts wątek ma być kontynuowany. Drużyna prowadzona przez Contessę Valentinę Allegrę de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), będzie chciała pozyskać Adamantium z wyspy. Fani X-Men doskonale znają ten surowiec, ponieważ szkielet Wolverine'a został z niego wykonany. Wspomniana postać ma dowodzić grupą Serpent Society, ale najważniejsze jest to, że po długim czasie od premiery Eternals, dowiemy się dokładnie, co oznacza wystający z powierzchni Ziemi wielki celestial.

Thunderbolts - obsada

W najważniejszych rolach pojawią się także Florence Pugh, Olga Kurylenko, David Harbour, Sebastian Stan, Wyatt Russell oraz Steven Yeun.

Premiera 26 lipca 2024 roku.