Secret Invasion - kogo zagra Emilia Clarke? To córka [SPOILER]. MCU w stylu Homeland

Fot. Vanity Fair

Vanity Fair opublikowało rozmowę z Samuelem L. Jacksonem na temat Secret Invasion. Jest w niej wiele nowych informacji na temat wyczekiwanego serialu MCU: wiemy, kogo zagra Emilia Clarke, jak zmieni się James “Rhodey” Rhodes, wierny przyjaciel Iron Mana, a także dlaczego Skrulle postanowili przeprowadzić tytułową tajną inwazję. Wygląda na to, że Disney+ szykuje dla nas thriller polityczny MCU, w którym największą zagadką będzie to, komu można zaufać.

Zobaczcie wszystkie najważniejsze informacje i nowe zdjęcia z Secret Invasion.

Secret Invasion - thriller polityczny MCU

Jak przypomina Vanity Fair, Skrulle w Kapitan Marvel byli tylko niewinnymi ofiarami wojny. Nick Fury obiecał im wtedy, że znajdą dla nich miejsce, w którym będą mogli żyć. Jednak minęły dziesięciolecia, a wciąż jej nie wypełnił. W końcu grupa ekstremistów, zmęczona proszeniem i czekaniem na dom, postanowi wziąć w sprawy w swoje ręce.

Czego nowego dowiedzieliśmy się o serialu? Producent Jonathan Schwartz zdradził, że Skrulle są bardziej odporni na radioaktywność niż ludzie, dlatego ukrywają się w miejscach, które zostały zamknięte ze względu na promieniowanie. Dodał, że produkcja Disney+ inspiruje się thrillerami o zimnej wojnie, a także serialami jak Homeland i Zawód: Amerykanin, które skupiają się na problemach z zaufaniem i lojalnością.

Secret Invasion - kogo zagra Emilia Clarke?

Wśród Skrullów będzie oczywiście Talos, przyjaciel Nicka Fury'ego, którego gra Ben Mendelsohn, a także Gravik, przywódca radykalnego ruchu oporu, w którego wcieli się Kingsley Ben-Adir. Samuel L. Jackson zdradził jednak, że w tej grupie znajdzie się także bohaterka, odgrywana przez Emilię Clarke, gwiazdę Gry o Tron.

Emilia Clarke zagra G’iah, którą... widzieliście już wcześniej w filmie MCU. Jackson powołał się na scenę z Kapitan Marvel, w której Talos spotyka ponownie rodziną, której nie widział od lat.

Pamiętasz, jak Ben był tam ze swoją żoną i córką? [Emilia Clarke] jest tą małą dziewczynką, która dorosła. To córka Talosa.

Secret Invasion

Secret Invasion - co wiemy o G’iah?

G’iah żyła w cieniu ojca, przywódcy, który według wielu swoich ludzi odniósł porażkę. To wszystko ją zahartowało. Jak tłumaczy Emilia Clarke:

Jest dzieckiem uchodźców, które ma Talosa za tatę, wiesz, o co mi chodzi? Może to, że do tej pory wiele osób nie wiedziało nawet, że ma dziecko, mówi wszystko na temat tego, jaka jest ich relacja.

Bohaterka ma też dość Nicka Fury'ego i ludzkich przyjaciół Talosa.

Ci ludzie obiecali wiele rzeczy dawno temu, a niewiele z tych obietnic dotrzymali. To zrozumiałe, że chowa w sobie pewną urazę.

Secret Invasion - War Machine jako polityk

Dowiedzieliśmy się też czegoś więcej o innych bohaterach. James “Rhodey” Rhodes, grany przez Dona Cheadle'a, ma pokazać zupełnie nową stronę. Wcześniej znaliśmy go głównie War Machine, a teraz stanie się politykiem, a nie kimś w kostiumie. Jako prawa ręka prezydenta podejmie kilka dobrych, ale też kilka złych decyzji.

Za to Colbie Smulders, która gra Marię Hill, agentkę S.H.I.E.L.D., powiedziała że choć chciałaby mieć kiedyś supermoce, to w tym serialu to właśnie ludzie mogą się wreszcie wykazać:

Nawet jeśli są kosmici i kilka niesamowitych sekwencji walk, to jest to serial o ludziach, którzy rozmawiają ze sobą na ziemi, przeprowadzają przesłuchania, takie rzeczy, by uzyskać potrzebne informacje.