Thunderbolts - Sebastian Stan zapowiada rozpoczęcie zdjęć. To już niedługo!

Thunderbolts to kolejna produkcja ze świata Kinowego Uniwersum Marvela, która nie miała łatwej drogi do pokonania od chwili zapowiedzi aż do momentu rozpoczęcia zdjęć. O nowym filmie grupowym, który zbierałby bohaterów i złoczyńców z innych produkcji Marvela, mówiło się od dawna. Na drodze do jego realizacji stanęło wiele przeszkód, w tym najbardziej oczywistą był strajk scenarzystów i aktorów z 2023 roku. To jednak nie był koniec problemów, ponieważ na przełomie Nowego Roku jedna z głównych gwiazd obsady, Steven Yeun, nieoczekiwanie ogłosił swoje odejście od projektu, choć jednocześnie zapewnił, że nadal chce zagrać w innej, przyszłej produkcji MCU.

Thunderbolts - Sebastian Stan ogłasza rychłe rozpoczęcie zdjęć

Wygląda na to, że najgorsze już za Thunderbolts, czego potwierdzeniem wydaje się niedawna wypowiedź Sebastiana Stana, który powróci do roli Bucky'ego Barnesa, znanego też jako Zimowy żołnierz.

Jestem podekscytowany. Za około miesiąc wracam na plan. Tęskniłem za tym. To świetna obsada. To zawsze było świetne doświadczenie. Wydaje mi się, że w tej konkretnej produkcji jest wiele dobrego.

