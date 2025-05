Gal Gadot w nowym thrillerze. Będzie szukać zemsty na nazistach

fot. Netflix

Ruin to nowy thriller, w którym w głównych rolach wystąpią Gal Gadot i Matthias Schoenaerts. Reżyserią zajmie się Niki Caro (Jeździec wielorybów, McFarland, Azyl), a funkcję scenarzystów pełnią Kaz Firpo i Ryan Firpo (Eternals). Warto dodać, że scenariusz do tego filmu znalazł się na szczycie Czarnej Listy w 2017 roku, na której wyszczególniono najpopularniejsze tytuły, które nie zostały zrealizowane.

Ruin - kiedy początek zdjęć?

Zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2026 roku, ponieważ obecnie aktorzy zajmują się innymi projektami. Gadot pracuje nad filmem The Runner od MGM Amazon Studios. Niebawem będziemy mogli ją zobaczyć w filmie Hand of Dante. Z kolei belgijski aktor, Matthias Schoenaerts, gra obecnie w filmie Supergirl: Woman of Tomorrow.

fot. Twentieth Century Fox // Matthias Schoenaerts w filmie "Czerwona jaskółka" (2018)

Prawa do produkcji posiada The Veterans, które zajmie się międzynarodową dystrybucją w czasie festiwalu w Cannes.

Ruin - fabuła

Akcja filmu Ruin rozgrywa się w gruzach Niemiec po II wojnie światowej. Niedawno uwolniona z obozu koncentracyjnego więźniarka (Gadot) łączy siły z niemieckim żołnierzem (Schoenaerts). Razem pragną zemsty na nazistowskim oddziale Schutzstaffel.

