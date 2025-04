Nowa figurka TEJ postaci z Thunderbolts*. Czy tak bohater będzie wyglądał w filmie?

fot. materiały prasowe

Reklama

Figurka zachowuje charakterystyczne elementy projektowe kostiumów MCU – mnóstwo linii oraz nieco przekomplikowane logo. Mimo to, jest to wierna interpretacja Sentry’ego, ukazująca jego klasyczny i prosty strój w żółto-niebieskich barwach. Wygląd bohatera władającego mocą tysiąca eksplodujących słońc jest już całkowicie ujawniony, ale wciąż nie widzieliśmy mrocznej formy tej postaci, znanej z komiksów jako Void. Można podejrzewać, że ten szczególny element został zachowany jako niespodzianka na premierę filmu. Filmowego Sentry'ego zagra Lewis Pullman.

Sentry - figurka

Hasbro

Kim jest komiksowy Sentry?

Sama postać zadebiutowała w komiksach Marvela w roku 2000, kiedy wydano pierwszą solową serię o bohaterze, napisaną przez Paula Jenkinsa i zilustrowaną przez Jae Lee. Historia wprowadzała postać Roberta Reynoldsa, superbohatera o niemal boskich mocach, który został całkowicie wymazany z pamięci wszystkich postaci z uniwersum, w tym Fantastycznej Czwórki, Spider-Mana, czy Hulka. W miarę odkrywania własnej przeszłości Bob uświadamia sobie, że podąża za nim tajemnicza mroczna siła zwana Void. Po swoim solowym debiucie, Sentry pojawiał się w wielu kolejnych komiksach, a szczególną rolę nadał mu Brian Michael Bendis w swojej serii New Avengers. Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie z dzieł tego scenarzysty będą czerpać twórcy filmu Thunderbolts*, gdyż to w jego dziełach Sentry z czasem stał się częścią grupy Dark Avengers, której członkowie wcześniej należeli do Thunderbolts.