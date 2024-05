Sentry w filmie Thunderbolts*. Aktor komentuje: "Jaki piękny kostium..."

fot. IMDb / Marvel

Pierwotnie to Steven Yeun został wybrany przez Marvel Studios do odegrania roli Sentry'ego w Thunderbolts*. Jednak aktor musiał zrezygnować z projektu, a plotki sugerują jego zastępcę - Lewisa Pullmana, znanego z filmu Top Gun: Maverick. W rozmowie z Joshem Horowitzem, Pullman nie mówił bezpośrednio o swoim angażu, ale zachwalał MCU.

- Myślę, że MCU jest czymś, co zawsze przypomina piękny świat, który jest w pewnym sensie nietykalny. Jest coś w dołączeniu do tego świata, podobnego do przyłączenia się do telewizji, ponieważ za każdym razem, gdy ktoś wchodzi w to, chcesz, żeby to była postać, w której możesz żyć przez dłuższy czas.

Horowitz kontynuował, domagając się szczegółów od Pullmana. Wreszcie pokazał mu zdjęcie komiksowego Sentry'ego, na co aktor powiedział:

- Jaki piękny kostium. Mój Boże, spójrz na te loki. Nie interesowałem się Sentrym. Pierwsze słyszę. Brzmi jak coś wężowego, zmiennokształtnego.

Niemniej, aktor zapewnił, że uwielbia wszelkie powieści graficzne. Wspomnianą rozmowę możecie obejrzeć w poniższym klipie:

Thunderbolts* - obsada, premiera

W grupie są Red Guardian Yelena Belova, Bucky/Zimowy Żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen. W plotkach sugerowano powroty Rachel Weisz i Laurence'a Fishburne'a, ale nie zostało to potwierdzone.

Reżyserem Thunderbolts* jest Jake Schreier, a scenariusz został napisany przez Erica Pearsona, Lee Sung Jina oraz Joannę Calo.

Data światowej premiery została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.