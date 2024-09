TikTok skutecznie przyciąga ludzi do kin. Serwis podał wyniki badań

fot. materiały prasowe

Serwis TikTok opublikował wyniki ankiety internetowej wśród swoich użytkowników. Według zebranych danych aż 33% osób stwierdziło, że TikTok był powodem, dla którego poszli obejrzeć nowy film w kinie. 47% stwierdziło, że dowiedzieli się o nowej produkcji kinowej za pośrednictwem tej aplikacji, a 42% z nich następnie sprawdzało godziny seansów, a 36% kupiło bilet. Warto dodać, że "filmy i telewizja" jest czwartą najczęściej oglądaną kategorią na TikToku, która posiada 170 mln użytkowników w samych Stanach Zjednoczonych.

Według analizy użytkownicy mediów społecznościowych mają większą skłonność do chodzenia do kin. Są o ponad 44% bardziej chętni do pójścia na seans przynajmniej raz w miesiącu niż osoby niekorzystające z nich.

Edvin Depacevic, szef działu rozrywki w TikToku, przyznał, że publikacje na tej platformie związane z filmami i serialami, które zabierają użytkowników za kulisy, wzbudzają sympatię i rezonują na użytkowników, którzy "chcą iść i konsumować te treści w czasie rzeczywistym".

Serwis The Hollywood Reporter podał przykład filmu Twisters, jak efektywny potrafi być TikTok. Universal uruchomił specjalny kanał na platformie, który ma ponad 270 tys. obserwujących i 8,2 mln polubień. Od lutego były tam publikowane codziennie treści związane ze zwiastunem, aby zwiększyć świadomość, rozbudowywując stronę przed zaprezentowaniem treści z obsadą. Katie Hawkins, wiceprezes ds. marketingu cyfrowego w Universal Pictures, powiedziała:

Ze względu na obsadę, którą mieliśmy, nostalgię tego filmu i sposób, w jaki się pojawił, pomyśleliśmy, że to wyjątkowa okazja, aby uruchomić kanał i naprawdę zainwestować w bardziej organiczną strategię, która potrwa dłużej.

Hawkins dodała, że gdy fani czują, że jest to coś autentycznego to wtedy staje się to dla nich istotne, co owocuje tym, że idą do kina. W efekcie Twisters, który trafił na duże ekrany w lipcu, zarobił 361 mln dolarów na całym świecie.

Ponadto badanie ujawniło, że reklamy wykorzystujące trendy na platformie 1,5 razy częściej przyciągają użytkowników, a 39% procent kinomaniaków używających TikToka stwierdziło, że trendy lub wyzwania wpłynęły na ich decyzję o pójściu do kina.