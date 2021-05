TimeSplitters powraca! Deep Silver wskrzesi kultową serię FPS

fot. materiały prasowe

Kultowa seria TimeSplitters powróci po ponad 15 latach przerwy. Deep Silver poinformowało o wskrzeszeniu studia Free Radical Design, w którego skład wejdą osoby zaangażowane w produkcję oryginalnej trylogii. Wśród nich znajdą się m.in. Steve Ellies oraz David Doak. Warto przypomnieć, że Deep Silver nabyło prawa do tej marki w 2018 roku, przejmując je od firmy Crytek.

Nowa odsłona ma powstać i to w zasadzie wszystko, co na ten moment wiadomo. Aktualnie budowany jest zespół, który zajmie się stworzeniem gry, a właściwe prace mają ruszyć za kilka miesięcy.

To niesamowite móc wreszcie potwierdzyć, że studio zostało utworzone i mamy plan stworzenia kolejnej odsłony TimeSplitters. Aktualnie nie mogę powiedzieć nic więcej, ale nie mogę doczekać się, aż podzielimy się informacjami w przyszłości - powiedział Steven Ellis.

TimeSplitters to seria pierwszoosobowych gier FPS, która doczekała się trzech części, wydawanych w latach 2000-2005. Tym co wyróżniało te tytuły na tle konkurencji były podróże w czasie oraz liczne tryby zabawy. Gracze mieli do dyspozycji nie tylko kampanię jednoosobową, ale też kooperację, różnego rodzaju wyzwania i narzędzia do tworzenia własnych map.