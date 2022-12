Titanic - czy Jack mógł przeżyć? James Cameron ma ostateczną odpowiedź; przeprowadził badanie naukowe!

20th Century Fox//Paramount

Titanic to nie tylko jeden z najważniejszych filmów w historii kina - to także powracające już od ćwierćwiecza pytanie o to, czy Jack (Leonardo DiCaprio) mógł przeżyć ekranowe wydarzenia. Przypomnijmy, że w najbardziej poruszającej scenie opowieści postanowił on uratować swoją ukochaną Rose (Kate Winslet), samemu nie wchodząc na drewniane drzwi, co doprowadziło do wychłodzenia jego organizmu i w konsekwencji - do utonięcia. Co jednak stałoby się wówczas, gdyby bohaterowie oboje zajęli miejsce na drzwiach? James Cameron ma ostateczną odpowiedź, która przychodzi z przeprowadzonych przez niego badań naukowych.

Promując swoją najnowszą produkcję, Avatar: Istota wody, reżyser w rozmowie z The Toronto Sun przypomniał, że Jack musiał umrzeć ze względu na dramaturgię wydarzeń i ustalenia scenariuszowe; swoją historię porównał do "Romea i Julii na północnym Atlantyku". Później jednak uciął wszelkie spekulacje, ostatecznie rozstrzygając, czy Jack przeżyłby, gdyby również wspiął się na dryfujące drzwi:

Przeprowadziliśmy badanie naukowe, aby raz na zawsze zakończyć tę sprawę i wbić kołek w samo jej serce. Wykonaliśmy pogłębioną analizę kryminalistyczną, w której wziął udział ekspert od hipotermii - pomógł on nam również odtworzyć drzwi z filmu. W lutowym wydaniu naszej produkcji znajdzie się nawet materiał specjalny na ten temat.

Cameron dodał:

Wzięliśmy dwoje kaskaderów, którzy mieli taką samą wagę jak Kate i Leo z okresu prac na planie, umieściliśmy czujniki wewnątrz i na zewnątrz ich ciał, wrzuciliśmy do lodowatej wody, a potem - za pomocą przeróżnych metod - sprawdzaliśmy, czy zdołaliby oboje przeżyć. Odpowiedź zawsze brzmiała tak samo: nie było możliwości, by razem wyszli z tego cało. Przeżyć mogło tylko jedno z nich.

Warto zauważyć, że w 2012 roku badania naukowe na ten sam temat przeprowadzili gospodarze kultowego programu Pogromcy mitów - oni z kolei doszli do wniosku, że śmierć Jacka nie była konieczna. Cameron w obliczu tego typu badań chce jednak przypomnieć:

To film o miłości, poświęceniu i naszej śmiertelności. A miłość mierzy się poświęceniem.

