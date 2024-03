Titanic - szczęściarz będzie mógł poleżeć na kultowych drzwiach. Wydał na nie fortunę

fot. materiały promocyjne

Reklama

Słynny rekwizyt z filmu Titanic z 1997 roku został sprzedany podczas aukcji za kwotę 718 750 dolarów. Jakiś bogaty fan będzie mógł sprawdzić sam, jak się na nich leży, ale biorąc pod uwagę wartość nikt nie jest pewny, czy będzie chciał skorzystać z tej możliwości. Tego dnia był to rekwizyt, który został sprzedany za największą kwotę, przebijając bicz Indiany Jonesa czy siekierę Jacka Nicholsona z Lśnienia.

Titanic - "drzwi" sprzedane

Choć wszyscy od 1997 roku potocznie nazywają ten rekwizyt drzwiami będącymi częścią statku, tak naprawdę jest to coś innego. A dokładnie fragment obramowania drzwi, czyli ozdoby znajdującej się nad samymi drzwiami. Potwierdzono, że to coś, co znajdowało się także na prawdziwym Titanicu.

Nie zapominajmy, że w 2023 roku James Cameron przeprowadził badania z kaskaderami i naukowcami, z których wyszedł jeden wniosek: Rose i Jack zmieściliby się na tym oboje, bo było tam wystarczająco miejsca. Cameron jednak wskazał, że było dużo różnych zmiennych, dla których stało się inaczej. Jego zdaniem Jack nie chciał tego zrobić, bo to mogłoby być ryzykowne dla Rose, a to dla Camerona jest w pełni zgodne z postacią.

Tego dnia sprzedano także inny rekwizyt z Titanica. Suknia noszona przez Kate Winslet w finałowym akcie została kupiona za 125 000 dolarów.

Poza tym sprzedano: