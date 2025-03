Zekranizowana Anihilacja powraca do księgarń w nowym wydaniu

Znak JednymSłowem

Anihilacja to pierwsza z czterech książek wchodzących w skład cyklu Southern Reach. Trzy powieści były wydane w Polsce w połowie ubiegłej dekady i jedna to nowość, mająca światową premierę w zeszłym roku. Wydawnictwo Znak JendymSłowem planuje w szybkim tempie przypomnieć polskim czytelnikom starsze pozycje, a także po raz pierwszy zaprezentuje czwarty tom.

Powieść Jeffa VanderMeera zaliczana jest do nurtu new weird, którego jest zresztą jednym z głównych przedstawicieli. Jest to mieszanka różnych nurtów fantastycznych, czerpiąca z różnych inspiracji i tworzących barwny kolaż pełen niesamowitości. W Anihilacji obserwujemy losy wyprawy do tajemniczej Strefy X - miejsca, w którym nie można ufać zmysłom i własnemu umysłowi. Stanowi ona rosnące zagrożenie, ale czy odsłoni przed badaczkami chociaż odrobinę swojej natury?

Powieść Jeffa VanderMeera uhonorowana została nagrodą Nebula, przyznawaną najlepszym powieścią fantastycznym. Na jej podstawie powstał również film w reżyserii Alexa Garlanda.

Anihilacja została wydana w twardej oprawie i liczy 232 strony.

RZĄD STRZEŻE DOSTĘPU DO STREFY X.

Strefa X jest jak nowotwór, który powoli zajmuje całą planetę.

Każda z wysłanych do niej jedenastu wypraw badawczych kończyła się śmiercią albo szaleństwem jej uczestników.

Dwunasta ma być inna.

Do Strefy X docierają cztery kobiety. Obserwują, jak postapokaliptyczny pejzaż wchłania wszystko, co żyje. Roślinność wdziera się do opuszczonych domów. Organizmy mutują i krzyżują się ze sobą, powołując do życia nowe, nieznane dotąd formy.

Najbardziej tajemnicza okazuje się wieża, która zamiast piąć się do góry, ciągnie się w dół. Podziemne schody wabią badaczki coraz głębiej – tam, gdzie serce wieży zaczyna pulsować, a na ścianach pojawiają się fosforyzujące, tętniące dźwiękiem słowa.

Czy uda się wyjaśnić ich znaczenie, zanim Strefa X pochłonie wszystko?

Co jest tutaj prawdą, a co tylko halucynacją?