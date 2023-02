Titanic - James Cameron i naukowcy odtwarzają kultową scenę. Czy Jack mógł to przeżyć?

fot. IMDB.com

W specjalnym filmie od National Geographic Titanic: 25 lat później z Jamesem Cameronem wybitny reżyser zdecydował się odtworzyć słynną scenę walki o przeżycie pary kochanków - Rose i Jacka. To szalenie ciekawe badanie powinno rozwiać wszelkie wątpliwości widzów, a wiadomo, że mieli oni ich całkiem sporo. Debata na temat możliwości przetrwania na dryfujących drzwiach trwa nieprzerwanie od 1997 roku. Czy Jack mógł uniknąć śmierci?

Na tę zagwozdkę odpowiedzieć miał eksperyment przeprowadzony przez filmowca oraz przez zaangażowany zespół naukowców. W badaniu wzięli udział wynajęci aktorzy, którzy wcielili się w rolę walczących o życie bohaterów. James Cameron przetestował aż cztery możliwe scenariusze przy użyciu drewnianej tratwy.

Titanic: 25 lat później z Jamesem Cameronem

Pierwsze podejście wykazało, że obydwie postaci były w stanie dostać się na tratwę, ale niestety pozostawały częściowo zanurzone w niebezpiecznym poziomie lodowatej wody. Następnie grupa badaczy umieściła aktorów w pozycji, w której mieli wynurzone górne części ciała, w tym najważniejsze narządy, co zwiększało szanse bohaterów na przeżycie. Filmowiec przyznał, że w tej sytuacji gwałtowne drgawki ciała Jacka, sprawiłyby, że mężczyzna byłby w stanie żyć jeszcze parę godzin. Na tym jednak test się nie zakończył.

W ramach ostatecznej próby aktorzy wykonali wszystkie wyczerpujące fizycznie czynności, przez które przeszli Jack i Rose, zanim znaleźli unoszące się drzwi. Oczywiście zawarta została także scena uratowania kobiety przed człowiekiem, walczącym za wszelką cenę o przeżycie. W eksperymencie jednak znalazł się dodatkowy element, niemający miejsca w oryginalnym Titanicu. Jack wyposażony został w kamizelkę ratunkową, którą otrzymał od kochanki. Wnioski z badania przedstawił Cameron.

Jest ustabilizowany. Dotarł do miejsca, w którym, gdybyśmy to przewidzieli, przetrwałby do przypłynięcia łodzi ratunkowej. Jack mógł przeżyć, ale jest wiele zmiennych. Myślę, że jego proces myślowy brzmiał: „Nie zamierzam zrobić ani jednej rzeczy, która by jej zagroziła.” i to jest w 100% zgodne z jego charakterem.

Zmagania aktorów odwzorowujących walkę Rose i Jacka znajdziecie w poniższym materiale.

https://twitter.com/GMA/status/1621147244815876096

Premiera całego filmu w USA 5 lutego na kanale National Geographic. Następnego dnia trafi na platformę Hulu.