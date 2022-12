Titans - tak wygląda Raven w nowym kostiumie z 4. sezonu. Niczym Gandalf z Dwóch Wież

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

W tak zwanym midseason finale, czyli finale środka sezonu, który jest ostatnim odcinkiem przed świąteczną przerwą w emisji fani Titans zobaczyli fragment z Raven aka Teagan Croft w nowym kostiumie. Twórcy 4. sezonu Titans pokazali na Twitterze jej kostium w pełnej okazałości, w którym będzie oglądać bohaterkę w kolejnych odcinkach. Oceńcie sami, jak wyszło.

Titans 4 - kostium White Raven

Titans 4 - White Raven

W Stanach Zjednoczonych 4. sezon Titans jest wyświetlany co tydzień na HBO Max. W Polsce prawa do tej pory miał Netflix, na którym dostępne są pierwsze sezony. Niestety nie wiadomo, czy lub kiedy mogą dostać 4. sezon do emisji, bo HBO Max nie ma go w swojej bibliotece i nic nie wskazuje z uwagi na licencję, że w naszym kraju dostanie ten serial w najbliższym czasie.

Titans - o czym jest 4. sezon?

W opisie fabuły czytamy: Po tym jak ocalili Gotham, Tytani wracają do San Francisco. Po drodze zatrzymują się w Metropolis i odkrywają, że stali się celem nadnaturalnego kultu, którego członkowie mają nadludzkie moce. To wróg z jakim jeszcze nie walczyli.

W obsadzie są Brenton Thwaites (Dick Grayson/Nightwing), Anna Diop (Koriand'r/Starfire), Ryan Potter (Gar Logan/Beast Boy), Connor Leslie (Donna Troy), Damaris Lewis (Komand'r/Blackfire) oraz Jay Lycurgo (Tim Drake).