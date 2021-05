Titans - kiedy premiera 3. sezonu? Ujawniono miesiąc

fot. DC Universe

HBO Max opublikowało pierwsze wideo promujące 3. sezon serialu Titans. W nim widzimy montaż filmików nagranych przez aktorów na planie tej serii, Zapowiadają, że nowe odcinki będą mroczne, tajemnicze i pełne akcji. Nawet padają słowa, że niektóre wydarzenia złamią serce widzom. Obok tego oficjalnie ogłosili, że premiera światowa 3. sezonu Titans odbędzie się w sierpniu 2021 roku. Nie ujawniono dokładnego dnia.

Titans - wideo promocyjne

Przypomnijmy, że Greg Walker, showrunner 3. sezonu Titans zapowiadał w wywiadach, że klimat i ton nowych odcinkach to coś zupełnie innego niż w pierwszych dwóch sezonach. Wyjaśniał, że w tym sezonie bohaterów muszą zacząć pracować jako grupa i wytyczyć kolektywnie dla siebie nowe ścieżki.

- Ostatecznie chodzi o znalezienie sposobu na to, by wydostać się z pętli powtarzania tego samego. Muszą przestać robić rzeczy tak, jak zawsze i znaleźć nowy sposób. Będą musieli odkryć go jako grupa.

Na razie nie wiadomo nic o premierze w Polsce. Z uwagi na to, że obecnie Titans są własnością WarnerMedia, prawdopodobne jest HBO, ale pierwsze dwa sezony nadal są dystrybuowane przez Netflixa.