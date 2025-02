Bohaterki z MCU małżeństwem? Jest wypowiedź showrunnerki serialu

fot. Disney+

Jac Schaeffer wypowiedziała się na temat relacji Agathy Harkness i Rio Vidal w serialu To zawsze Agatha. Showrunnerka zdradziła, że scenarzyści, tworząc ich relację, mieli w głowie małżeństwo.

Bohaterki z MCU małżeństwem?

W pokoju scenarzystów włożyliśmy dużo pracy w to, by zbudować historię tych dwóch kobiet - powiedziała Jac Schaeffer w rozmowie z portalem Collider podczas SCAD TVFest. - To, co ostatecznie wylądowało w scenariuszu, to nie wszystko, co stworzyliśmy. Chodziło o to: "Gdzie są teraz"? I były momenty, w których zastanawialiśmy się: "Czy to wystarczy?" "Czy wszystko jest jasne"? Ponieważ w naszych głowach, były małżeństwem, w jakiś "wiedźmowy" sposób. Stwierdziliśmy więc: "Musimy sprawić, by to było jasne".

Schaeffer pochwaliła także Aubrey Plazę, która zagrała Rio Vidal. Jej zdaniem chemia między nią a Kathryn Hahn była niesamowita od pierwszej wspólnej sekundy na planie.

Kiedy obsadziliśmy Aubrey, była siłą samą w sobie. To był pierwszy raz, kiedy spotkały się na planie i stanęły naprzeciwko siebie. Pomyślałam, że nie muszę nic robić. To cały wszechświat sam w sobie. Czułeś to na planie. To było niesamowite. Przeskakiwały między nimi iskry.

Na razie nie wiadomo, czy powstanie 2. sezon To zawsze Agathy. Aktorzy nic o tym nie wiedzą. Poza tym w drodze jest serial Vision, który tak jak Agatha, będzie kontynuacją wątków rozpoczętych w WandaVision. Od jakiegoś czasu krążą również plotki o solowym filmie ze Scarlet Witch, który mógłby być zwieńczeniem tej serii.

