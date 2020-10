Tofifest 2020: Paulina Przybysz zagra na koncercie zamknięcia festiwalu

Koncert zamknięcia Tofifest 2017 / fot. Adrian Chmielewski k35photo

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest zawsze imponował świetnymi koncertami podczas gali otwarcia oraz zamknięcia. W 2020 roku festiwal odbędzie się w formule hybrydowej, czyli część rzeczy będzie można obejrzeć na żywo w Toruniu, część atrakcji zostanie przeniesiona do Internetu. Podczas gali zamknięcia swój koncert zagra Paulina Przybysz ze swoim autorskim projektem Music. The Superpower. Jest to hołd oddany kinu i artystom, a na scenie usłyszymy utwory takich artystów jak Etta James, John Lennon czy Joy Division. Stanisław Soyka będzie gościem specjalnym koncertu. Będzie to już kolejna wizyta Pauliny Przybysz w Toruniu na Tofifest. Swego czasu spotkaliśmy się z nią na tym festiwalu i wypytaliśmy o filmowe fascynacje, więc nie zapomnijcie, że Paulina to wielka fanka Gwiezdnych Wojen.

Paulina Przybysz obdarzona jest wyjątkową rozpoznawalną barwą głosu, a jej zainteresowania muzyczne wykraczają daleko poza przyjęte w Polsce standardy. Artystka od lat popularyzuje r’n’b i soul, od których zaczynała w zespole Sistars, założonym wspólnie z siostrą Natalią. Ich kawałki Spadaj, Synu, Skąd ja cię mam czy Freedom przysporzyły im popularności, a także nagród i wyróżnień.

W swojej solowej działalności Paulina Przybysz kontynuuje swoją drogę twórczą, uzupełniając ją o nowe obszary - hip-hop, rap czy muzykę filmową. Wyjątkowy koncert Music. The Superpower, przygotowany specjalnie na 18. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze, pokaże, z jak wszechstronną artystką mamy do czynienia.

Koncert zamknięcia Tofifest 2017 / fot. Adrian Chmielewski k35photo

Dla Pauliny Przybysz będzie on również szansą podzielenia się z odbiorcami swoją filozofią życiową i refleksjami na temat sztuki i roli artysty we współczesnym świecie.

- Artyści, którzy potrafią swoją muzyką wyzwalać endorfiny, łzy, dreszcze i podniecenie, ale też nieść poglądy i historie, mają w rękach wielką moc. Niczym herosi wychodzą na scenę, żeby brzmieniem, słowem i emocjonalną frazą uratować nas od przyziemności. Rzecz w tym, że kiedy światła gasną i zdejmują kostium superbohaterów, ich życie weryfikuje, czy zrealizowane marzenia bezwzględnie przynoszą spełnienie i szczęście. Świat filmu obdarował nas wieloma niesamowitymi obrazami historii z życia naszych idoli. Chcę, żebyście słuchali Państwo koncertu uwrażliwieni nie tylko na piosenkę, ale na artystę z krwi i kości - mówi Paulina, zapraszając na to wyjątkowe wydarzenie

Koncert odbędzie się 24 października o godz. 19.00 w CKK Jordanki w Toruniu po gali zamknięcia 18. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze. Sprzedaż biletów rusza 6 października - sprawdzajcie na stronie tofifest.pl.

Tegoroczny Festiwal odbędzie się od 17 do 25 października w Toruniu. Będzie miał charakter hybrydowy, czekają nas zatem projekcje zarówno stacjonarne, jak i w wersji online. Jedno się nie zmieni MFF Tofifiest to będzie, jak co roku, wielka uczta dla kinomanów, zarówno tych, którzy w październiku odwiedzą Toruń, jak i tych, którzy będą w nim uczestniczyli na odległość.