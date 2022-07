Tofifest 2022 - najciekawsze filmy do obejrzenia online. Co warto zobaczyć?

fot. materiały prasowe

W niedzielę, 3 lipca zakończył się 20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest w Toruniu, którego portal naEKRANIE.pl był patronem medialnym. Jednak finału doczekała się tylko stacjonarna sekcja imprezy. Organizatorzy bowiem przygotowali dla widzów również produkcje, które można obejrzeć online jeszcze do 11 lipca. W związku z tym postanowiliśmy przygotować dla Was listę najciekawszych produkcji dostępnych w sieci na stronie tofifest.pl.

Bilet na seans kosztuje 15 złotych. Można również kupić karnet w cenie 50 złotych. Pełna lista produkcji online dostępna tutaj.

Tofifest 2022 - najciekawsze filmy dostępne online

Algieria, lata 90. XX wieku. Osiemnastoletnia studentka Nedjma, zafascynowana projektowaniem mody, nie chce dopuścić do tego, by tragiczne wydarzenia związane z toczącą się w kraju wojną domową uniemożliwiły jej prowadzenie normalnego życia i wychodzenie w nocy z przyjaciółką Wassilą. Gdy społeczna atmosfera robi się coraz bardziej konserwatywna, dziewczyna odrzuca kolejne, wprowadzane przez radykałów zakazy i decyduje się walczyć o swoją wolność i niezależność, organizując pokaz mody.

Zdeterminowana piętnastolatka Lara postanawia zostać profesjonalną tancerką baletową. Mając wsparcie ojca, całkowicie poświęca się tej misji w nowej szkole. Frustracje dorastającej Lary i jej niecierpliwość rosną, gdy zdaje sobie sprawę, iż jej ciało nie wpasowuje się w ścisły rygor baletowy…

Spokój pewnej rodziny jest zagrożony, od kiedy kilka metrów od ich domu, stojącego dotychczas na uboczu, zostaje otwarta ruchliwa autostrada. Marthe, Michel i troje ich dzieci odmawiają wyprowadzki i znajdują „innowacyjne” sposoby, by dostosować się do nowego środowiska. Nadal starają się żyć normalnie, pomimo codziennego ruchu setek głośnych samochodów. Ale autostrada jest bezlitosna. Niebezpieczeństwo i osaczenie zaczynają być przyczyną napięć rodzinnych. Pozostanie w domu może nie być takie proste… ale to wciąż ich dom.

Constance i jej narzeczony mają nadzieję, że pewnego dnia przejmą podupadającą farmę jej ojca, zmodernizują ją, rozbudują i stworzą z niej wielkie gospodarstwo. Gdy dziewczyna otrzymuje pomoc od wpływowego i charyzmatycznego Sylvaina, szybko się od niego uzależnia. Los pary spoczywa w jego rękach, a gdy zainteresowanie mężczyzny zaczyna wychodzić daleko poza relację zawodową, Constance będzie musiała skonfrontować się z innym rodzajem przemocy… Film Naëla Marandina osadzony jest w świecie surowej, męskiej dominacji, w którym kobieta musi walczyć o szacunek.

Zbuntowana Agata przyjeżdża do Trzebini gotować na oazie. Zakochuje się w niej siedemnastoletni Mirek, syn miejscowej organistki, a jego cierpiący na demencję dziadek widzi w dziewczynie kochankę z młodości. Mirek postanawia wykorzystać postępującą chorobę dziadka, by się zbliżyć do Agaty. Odkrywanie wzajemnych uczuć prowadzi do ujawnienia pilnie strzeżonej przez matkę Mirka rodzinnej tajemnicy.

Winfried nie widuje się zbyt często ze swoją zapracowaną córką Ines. Jest nauczycielem muzyki, który nie ma kogo uczyć. Pewnego dnia, po śmierci swojego starego psa, postanawia złożyć córce niespodziewaną wizytę. To dość zaskakujące posunięcie, ponieważ Ines jest kobietą bardzo poważnie podchodzącą do swojej kariery zawodowej — aktualnie uczestniczy w bardzo ważnym projekcie i przebywa w Bukareszcie jako strateg korporacyjny. Winfried to z kolei kawalarz, który uwielbia drażnić córkę swoimi oklepanymi żartami…

Głuchoniemy Siergiej dostaje się do specjalnej szkoły z internatem. W nowym miejscu musi odnaleźć swoje miejsce w hierarchii narzuconej przez organizację zwaną Plemieniem — szkolną sieć uwikłaną w działalność przestępczą i prostytucję. Wzięcie udziału w kilku włamaniach powoduje, że Siergiej awansuje w organizacji. Wtedy spotyka Annę, jedną z konkubin Szefa, co powoduje mimowolne pogwałcenie wszystkich niepisanych zasad, jakimi rządzi się tytułowe plemię.

Czterdziestoletni Milan ma troje dzieci. Wykonuje prace budowlane w Niemczech, by utrzymać rodzinę na Słowacji. Gdy wraca do domu na Boże Narodzenie, odkrywa, że jego najstarszy syn Adam jest członkiem paramilitarnej młodzieżówki. Chłopak jest zamieszany w zastraszanie i śmierć kolegi z klasy. Ojciec musi zdecydować, co robić w tej sytuacji. Wraz z żoną odkrywają prawdę o synu, ich rodzinie, o sobie samych i społeczności, która ich otacza.

Bracia, Gummi i Kiddi, mieszkają obok siebie w odizolowanej od świata dolinie na Islandii, zajmując się hodowlą owiec. Ich stada uchodzą za najlepsze w kraju, a obydwaj bracia regularnie zdobywają nagrody za swoje bezcenne barany, których rodowód sięga starożytności. Gummi i Kiddi nie rozmawiali ze sobą od czterdziestu lat, chociaż prowadzą chów na tej samej ziemi i żyją w podobny sposób. Pewnego dnia owce Kiddiego zapadają na nieznaną i śmiertelną chorobę, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej doliny…