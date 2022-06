Tofifest 2022: Program festiwalu na środę, 29 czerwca. Co obejrzeć?

fot. materiały prasowe

Rozpoczął się 20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest w Toruniu. Portal naEKRANIE.pl jest patronem medialnym imprezy. Przygotowaliśmy dla Was program na 2. dzień wydarzenia, 29 czerwca. Poniżej znajdziecie filmy, które można obejrzeć stacjonarnie na imprezie. Koszt biletu normalnego na seans stacjonarny to 16 złotych. Można również wykupić karnet. Jego cena to 80 złotych.

Warto zaznaczyć, że od 28 czerwca do 11 lipca jest również możliwość uczestniczenia w festiwalu online, bowiem organizatorzy przygotowali dla widzów produkcje, które można obejrzeć w sieci. Koszt biletu na taki seans to 15 złotych. Można również wykupić karnet za 50 złotych. Lista filmów dostępnych online znajduje się tutaj.

Tofifest 2022 - program na 29 czerwca

Konkurs główny ON AIR:

Blessed Boys - pokaz godz. 16:00 (Sala kameralna CKK Jordanki). Mario i Lino mieszkają w słonecznej dzielnicy Neapolu, w której wszyscy znają się ze wszystkimi. To nierozłączni przyjaciele, których codzienność upływa w monotonii sąsiedzkich stosunków. Nagle wszystko się zmienia: Annaluce, młodsza siostra Lino, zaczyna czynić cuda i staje się świętą patronką dla całej dzielnicy. W życiu obu chłopaków dzieje się coś, co dotąd było nie do wyobrażenia: otwierają się drzwi do nowego świata, a każdy z nich przekroczy je, aby pójść własną drogą. Zaryzykują wszystko, co mają — nawet to, co najważniejsze: swoją braterską przyjaźń.

Celts - godz. 20:00 (Cinema City, sala 8). Belgrad, 1993 rok. Marijana organizuje imprezę kostiumową, aby uczcić 8 urodziny swojej córki. Zaprasza na nią rodzinę i zaprzyjaźnionych rodziców. Korzystając z rzadkiej okazji, gdy dzieci są zajęte zabawą w innym pokoju, wszyscy rodzice idą do kuchni, aby nacieszyć się możliwością ponownego spotkania przy kilku butelkach alkoholu. W pewnym momencie Marijana zdaje sobie sprawę, że tęskniła nie tylko za towarzystwem kilkorga podchmielonych znajomych oraz obojętnego na nią męża, ale za czymś więcej. Wyrusza więc do miasta, aby odkryć ekscytujące, nocne życie. Wymyka się po kryjomu z domu i przemierza puste ulice w poszukiwaniu autentycznych doznań, które zastąpią sztuczne imitacje emocji, które zna ze swojego życia.

MUST SEE MUST BE:

Hit the road - godz. 20:45 (CKK Jordanki, sala kameralna). Czteroosobowa rodzina jedzie przez malowniczy, górzysty krajobraz Iranu. Za kierownicą siedzi starszy brat, obok niego nostalgiczna matka, a z tyłu ojciec z nogą w gipsie kłóci się z nadpobudliwym, kilkuletnim synem. Szybko jednak staje się jasne, że to nie jest zwykła rodzinna wycieczka… W swoim dojrzałym debiucie Panah Panahi, syn znanego irańskiego reżysera Jafara Panahi, serwuje prawdziwe kino drogi i wykazuje niezwykły zmysł do uchwycenia dynamiki rodzinnych relacji — od momentów humorystycznych po niezwykle bolesne.

FROM POLAND:

POKAZY SPECJALNE:

Marta Grall - 18:00 (CKK Jordanki, sala kameralna). Na jeden z wykładów dziennikarstwa przychodzi rektor i oznajmia studentom, że jedna z ich koleżanek nie żyje i w trosce o nich zaprosił psychologa, który pomoże im odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Kolejne rozmowy odkrywają przed nami historię Marty Grall, jej osobowość, relacje z rówieśnikami, wspomnienia koleżanek i kolegów z nią związane… Czy jednak wszystko jest takie, jakie się wydaje? Za reżyserię filmu odpowiada Maciej Stuhr.

Bestia - 16:00 (Cinema City, sala 8). Pełna wdzięku, młodziutka Pola nie może narzekać na brak podziwu wśród mężczyzn. Często wymyka się z domu na zabawy przy muzyce i winie. Gdy po jednej z takich wypraw ojciec karze nieposłuszną córkę, ta ucieka z domu przy pomocy szaleńczo w niej zakochanego Dymitra. Dziewczyna okrada swojego adoratora i rusza dalej, by robić karierę. Staje się modystką, a później gwiazdą kabaretu i rozkochuje w sobie Aleksego — bogatego przemysłowca. Wkrótce okazuje się, że jej ukochany jest żonaty… Jak wysoką cenę przyjdzie im zapłacić za chwile namiętności?

