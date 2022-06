Tofifest 2022 - program festiwalu. Co można obejrzeć online i w kinie?

fot. materiały prasowe

Jako patron medialny Tofifest 2022 z przyjemnością donosimy o filmach z najważniejszych sekcji festiwalu. Część z nich można oglądać online, część tylko w toruńskich kinach. Tofifest więc organizowany jest w Toruniu w formacie hybrydowym. Karnet na pokazy online kosztuje 50 złotych - w tej cenie uzyskujemy dostęp do programu. Cena pojedynczego seansu online to 15 złotych. Dostęp do programu online znajdziecie na stronie festiwalu. Warto zaznaczyć, że pokazy online trwają do 11 lipca, więc filmy będą dostępne długo po zakończeniu festiwalu

W wersji online ciekaw jest sekcja Ekologicznie wrażliwi z dokumentami o klimacie a także Niepokorne/Niepokorni o różnych osobach, które warto poznać na czele z ciekawym dokumentem Jestem Greta. Najważniejszą sekcją online jest jednak Best of the Fest, czyli najlepsze filmy z poprzednich lat festiwalu, który w tym roku święci 20. lecie. Są tu między innymi Lalka, Dom przy autostradzie, Beasts, Toni Erdmann, Plemię czy Barany. Islandzka opowieść.

Tofifest 2022 w kinie

Pojedyncze pokazy w kinie oraz plenerowe kosztują 16 zł (bilet normalny) lub 14 zł (bilet ulgowy). Karnet na wszystkie pokazy kosztuje 80 zł.

Tofifest 2022 - program

Na wstępie przedstawimy program pokazów w kinie, bo w tym roku filmy z głównej sekcji On Air zobaczymy tylko w Toruniu. A tam co roku są najlepsze, warte uwagi tytuły.

Tofifest 2022 - filmy w konkursie On Air

Amparo

Kolumbia, 1998 rok. Amparo, samotna matka dwójki dzieci, wraca do domu po długim, nocnym dyżurze i odkrywa, że jej dzieci tam nie ma. Wkrótce potem dowiaduje się, że jej syn został siłą wcielony do wojska po nalocie żołnierzy na ich dom, a niebawem zostanie wysłany w strefę walk w pobliżu granicy, która od dawna uchodzi za niebezpieczną. Jego los wydaje się przesądzony. Na dzień przed jego ostatecznym wyjazdem do miejsca stacjonowania Amparo udaje się skontaktować z człowiekiem, który oferuje wprowadzenie zmian w kartotece Eliasa, co umożliwi wyciągnięcie jej syna z wojska. Nie mając żadnego innego wsparcia, Amparo decyduje się na walkę z czasem, aby wydostać swojego syna z kłopotów. Jej przeciwnikiem jest przeżarte do cna korupcją społeczeństwo.

Pokaz 28 czerwca o 17:50 - Cinema City: sala 8

Blessed Boys

Mario i Lino mieszkają w słonecznej dzielnicy Neapolu, w której wszyscy znają się ze wszystkimi. To nierozłączni przyjaciele, których codzienność upływa w monotonii sąsiedzkich stosunków. Nagle wszystko się zmienia: Annaluce, młodsza siostra Lino, zaczyna czynić cuda i staje się świętą patronką dla całej dzielnicy. W życiu obu chłopaków dzieje się coś, co dotąd było nie do wyobrażenia: otwierają się drzwi do nowego świata, a każdy z nich przekroczy je, aby pójść własną drogą. Zaryzykują wszystko, co mają — nawet to, co najważniejsze: swoją braterską przyjaźń.

Pokz 29 czerwca o 16:00 - CKK Jordanki: sala kameralna

Celts

Belgrad, 1993 rok. Marijana organizuje imprezę kostiumową, aby uczcić 8 urodziny swojej córki. Zaprasza na nią rodzinę i zaprzyjaźnionych rodziców. Korzystając z rzadkiej okazji, gdy dzieci są zajęte zabawą w innym pokoju, wszyscy rodzice idą do kuchni, aby nacieszyć się możliwością ponownego spotkania przy kilku butelkach alkoholu. W pewnym momencie Marijana zdaje sobie sprawę, że tęskniła nie tylko za towarzystwem kilkorga podchmielonych znajomych oraz obojętnego na nią męża, ale za czymś więcej. Wyrusza więc do miasta, aby odkryć ekscytujące, nocne życie. Wymyka się po kryjomu z domu i przemierza puste ulice w poszukiwaniu autentycznych doznań, które zastąpią sztuczne imitacje emocji, które zna ze swojego życia.

Pokaz 29 czerwca o 20:00 - Cinema City: sala 8

A Feature Film About Life

Gdy jej ojciec umiera, życie Dovile zostaje wywrócone do góry nogami. Kobieta nie ma jednak czasu go opłakiwać, bo musi pilnie zająć się organizacją jego pogrzebu. Dovile chce, aby pogrzeb wyglądał idealnie: próbując zadbać o każdy szczegół, wikła się w coraz bardziej dziwaczne sytuacje. Zaczynają ją doganiać wspomnienia z dzieciństwa. Rozwiązywanie problemów związanych z pogrzebem jej ojca staje się formą jej własnej terapii, co pozwala trzymać ponure myśli na dystans. Radość ze zorganizowania „udanego” wydarzenia umożliwia choćby na krótką chwilę stłumić poczucie żalu. Ten uczuciowy paradoks staje się osią dramatyczną całego filmu. Wprawdzie na początku filmu widzimy śmierć, ale cała dalsza narracja skupia się na tych, którzy muszą dalej żyć…

Pokaz 1 lipca o 16:00 - Cinema City: sala 8 (po pokazie spotkanie z reżyserem, wstęp wolny)

Olga

Jest 2013 rok. Olga ma 15 lat i jest ukraińską gimnastyczką, która uprawia tę dyscyplinę z prawdziwą pasją. Przebywając na zgrupowaniu w Szwajcarii, dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej wpasować się do drużyny narodowej. W tym czasie w Kijowie zawiązuje się ruch społeczny Euromajdan, który niespodziewanie wciąga w swoje tryby wszystkie bliskie jej osoby. W czasie, gdy Olga przygotowuje się do Mistrzostw Europy, w jej życie wkracza rewolucja, która zmiata wszystko, co stoi na jej drodze…

Pokaz 30 czerwca o 17:45 - Cinema City: sala 8

Somewhere Over The Chemtrails

Fajtłapowaty Standa i niedawno owdowiały Bronya to członkowie ochotniczej straży pożarnej w małej wiosce, w której wiodą ciche i spokojne życie. W czasie kiermaszu wielkanocnego dochodzi do wypadku, gdy kierowca furgonetki wjeżdża w grupę ludzi. To nagłe wydarzenie staje się zwiastunem zmian. Kierowca ucieka z miejsca tragedii zanim ktokolwiek zdoła zareagować. Wśród ludzi szerzy się opinia, że to zamach terrorystyczny, a świąteczny nastrój szybko ustępuje miejsca gęstej atmosferze strachu, nienawiści i dezinformacji. Bronya jest przekonany, że to dzieło terrorystów i stara się znaleźć sposób na rozwiązanie tej sytuacji. Poczucie zagrożenia dodaje mu sił, a ochotnicza straż pożarna zmienia się w oddział milicji.

Pokaz 1 lipca o 19:00 - Cinema City: sala 8 (po pokazie spotkanie z reżyserem, wstęp wolny)

Zdarzyło się

Akcja filmu, opartego na autobiograficznej książce Annie Ernaux, rozgrywa się we Francji w 1963 roku. Główna bohaterka studiuje literaturę francuską na uniwersytecie. Przed zdolną dziewczyną, która marzy o karierze akademickiej, przyszłość stoi otworem. Niespodziewanie wszelkie plany staną pod dużym znakiem zapytania po wizycie w gabinecie lekarskim. Ku swojemu zaskoczeniu Anne dowiaduje się, że jest w ciąży. Zdaje sobie sprawę, że macierzyństwo zamknie jej zawodową drogę i przekreśli to, do czego tak konsekwentnie dążyła przez całe lata. Młoda kobieta stoi przed poważnym dylematem. Wie, że nie chce rodzić, ale jednocześnie jest świadoma, że za próbę zakazanej wtedy we Francji aborcji grozi jej nie tylko wydalenie ze studiów, ale i kara więzienia. Czas ucieka, napięcie wzrasta, bo na szali znalazła się przyszłość bohaterki…

Pokaz 30 czerwca o 20:50. - CKK Jordanki: sala kameralna

Tofifest 2022 - polskie kino

Polskie filmy mają swoją obecność na festiwalu w sekcji From Poland. Są tutaj głównie tytuły, które już gościły w polskich kinach. Jeśli ktoś nie widział, ma szansę nadrobić. Są tu takie tytuły jak Żeby nie było śladów, Wszystkie nasze strachy, Sonata, Powrót do tamtych dni, Negatyw, Piosenki o miłości, Moje wspaniałe życie, Lokatorka oraz Bo we mnie jest seks. Obok tego jest film Chrzciny, który na razie jest pokazywany na festiwalach.

Koniecznie sprawdźcie cały program pokazów w kinie. Zobaczcie go na stronie festiwalu, bo jest jeszcze masa filmowych przygód do przeżycia. Polskie filmy tylko są do zobaczenia w kinie.