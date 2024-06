Tofifest 2024 - program na 25 czerwca. Wywiad z wampirem na dużym ekranie!

Nie zdążyliście obejrzeć Sami swoi. Początek? Zawsze marzyliście, by zobaczyć Wywiad z wampirem na dużym ekranie? A może lubicie filmy niezależne? Jeśli tak, na pewno zaciekawi was tegoroczny program Tofifestu. Zobaczcie, co będzie można obejrzeć na festiwalu we wtorek 25 czerwca.