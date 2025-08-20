Reklama
Black Myth: Zhong Kui. Tak wygląda sequel Black Myth: Wukong

Po świetnym Black Myth: Wukong​ czas kuć żelazo, póki gorące. Chińskie studio idzie za ciosem i zapowiada Black Myth: Zhong Kui​, kontynuację gry, która wyniosła ich na szczyty popularności. Mamy nowe informacje i zwiastun.
Michał Czubak
Michał Czubak
Michał Czubak
Michał Czubak
Black Myth: Zhong Kui Game Science
Chiński deweloper ogłosił powstanie kolejnej gry z serii Black Myth, zatytułowanej Black Myth: Zhong Kui. Podobnie jak jej niezwykle udany poprzednik, Black Myth: Wukong, nowa odsłona ma być single-playerową grą akcji RPG, tym razem inspirowaną inną słynną postacią z chińskiego folkloru – Zhong Kui. Geoff Keighley, prowadzący wydarzenie, opisał nowego bohatera jako boga pochłaniającego duchy, który wędruje między piekłem a ziemią.

Studio Game Science wyraźnie podkreśliło, że Black Myth: Zhong Kui znajduje się obecnie w bardzo wczesnej fazie rozwoju, żartobliwie określając go mianem "nie większym niż pusty folder". W związku z tym gra nie doczekała się jeszcze nawet przybliżonej daty premiery. Wiadomo natomiast, że docelowymi platformami, na których ma się ukazać, są PC oraz wszystkie główne konsole, choć nie potwierdzono, czy wydanie na wszystkich platformach będzie równoczesne.

Black Myth: Zhong Kui - teaser

Wg przekazów z chińskiej mitologii, tytułowy Zhong Kui, to legendarny pogromca demonów i duchów. Jego historia sięga VIII wieku i cesarza Xuanzonga. Tradycyjnie przedstawia się go jako ciemnoskórego, brodatego mężczyznę z płonącymi oczyma, często dosiadającego gigantycznego tygrysa.

Zapowiedź nowego tytułu spotkała się z ogromnym entuzjazmem, który jest w dużej mierze pokłosiem bezprecedensowego sukcesu Black Myth: Wukong. Premiera pierwszej gry z serii w sierpniu 2024 roku okazała się globalnym fenomenem, bijąc rekordy sprzedaży. Tytuł sprzedał się w ponad 10 milionów kopii w zaledwie trzy dni, a łączna sprzedaż do dziś przekroczyła 20 milionów. Na platformie Steam gra pobiła również rekord jednoczesnych graczy dla produkcji single-player, osiągając wynik ponad 2,4 miliona osób.

Sukces Wukonga zachęcił inne chińskie studia do szerszej ekspansji. Niedawno ukazała się gra Wuchang: Fallen Feathers, a w przygotowaniu jest Swords of Legends, które wybrały podobny gatunek i tematykę, co gra Game Science.

Gra ze znakomitą fabułą: Black Myth Wukong
-

Fenomenalna sprzedaż Black Myth: Wukong. Chińczycy mają powody do zadowolenia

Black Myth: Wukong
-

Black Myth: Wukong z pudełkową edycją również w Polsce. Znamy zawartość fizycznego wydania

 

Źródło: YouTube.com

Black Myth: Wukong to pokaz siły chińskiego gamedevu. Studio Game Science stworzyło prawdziwą perełkę z wymagającą, efektowną walką oraz miłą dla oka oprawą graficzną.
-

Black Myth: Wukong w końcu na Xboxie. Kiedy premiera gry?

Studio Game Science wreszcie podało datę premiery Black Myth: Wukong na Xbox Series X|S. Na konso...

Black Myth: Zhong Kui

Black Myth: Zhong Kui

Swords of Legends

Swords of Legends

Wuchang: Fallen Feathers

Wuchang: Fallen Feathers

8,0

2024

Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong

