Black Myth: Zhong Kui. Tak wygląda sequel Black Myth: Wukong

Game Science

Reklama

Chiński deweloper ogłosił powstanie kolejnej gry z serii Black Myth, zatytułowanej Black Myth: Zhong Kui. Podobnie jak jej niezwykle udany poprzednik, Black Myth: Wukong, nowa odsłona ma być single-playerową grą akcji RPG, tym razem inspirowaną inną słynną postacią z chińskiego folkloru – Zhong Kui. Geoff Keighley, prowadzący wydarzenie, opisał nowego bohatera jako boga pochłaniającego duchy, który wędruje między piekłem a ziemią.

Studio Game Science wyraźnie podkreśliło, że Black Myth: Zhong Kui znajduje się obecnie w bardzo wczesnej fazie rozwoju, żartobliwie określając go mianem "nie większym niż pusty folder". W związku z tym gra nie doczekała się jeszcze nawet przybliżonej daty premiery. Wiadomo natomiast, że docelowymi platformami, na których ma się ukazać, są PC oraz wszystkie główne konsole, choć nie potwierdzono, czy wydanie na wszystkich platformach będzie równoczesne.

Black Myth: Zhong Kui - teaser

Wg przekazów z chińskiej mitologii, tytułowy Zhong Kui, to legendarny pogromca demonów i duchów. Jego historia sięga VIII wieku i cesarza Xuanzonga. Tradycyjnie przedstawia się go jako ciemnoskórego, brodatego mężczyznę z płonącymi oczyma, często dosiadającego gigantycznego tygrysa.

Zapowiedź nowego tytułu spotkała się z ogromnym entuzjazmem, który jest w dużej mierze pokłosiem bezprecedensowego sukcesu Black Myth: Wukong. Premiera pierwszej gry z serii w sierpniu 2024 roku okazała się globalnym fenomenem, bijąc rekordy sprzedaży. Tytuł sprzedał się w ponad 10 milionów kopii w zaledwie trzy dni, a łączna sprzedaż do dziś przekroczyła 20 milionów. Na platformie Steam gra pobiła również rekord jednoczesnych graczy dla produkcji single-player, osiągając wynik ponad 2,4 miliona osób.

Sukces Wukonga zachęcił inne chińskie studia do szerszej ekspansji. Niedawno ukazała się gra Wuchang: Fallen Feathers, a w przygotowaniu jest Swords of Legends, które wybrały podobny gatunek i tematykę, co gra Game Science.