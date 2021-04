Together Together - zwiastun komedii. Ed Helms zaprzyjaźnia się z surogatką

fot. materiały prasowe

Together Together to nadchodzący film w reżyserii i według scenariusza Nikole Beckwith, którego zwiastun możemy już obejrzeć. W głównych rolach w komedii, która swą premierę miała na festiwalu Sundance i zebrała świetne recenzje, wystąpili Ed Helms oraz Patti Harrison.

Fabuła skupi się na relacji młodej dziewczyny Anny (w tej roli Patti Harrison) z Mattem (Ed Helms), samotnym mężczyzną po czterdziestce, który zatrudnił ją jako surogatkę. Dwoje obcych sobie osób szybko zdaje sobie sprawę, że ich niespodziewana i wyjątkowa relacja szybko zmieni ich życie i postrzeganie tego, co oznacza miłość, zrozumienie czy związek. Bohaterowie będą musieli się zdecydować, czym właściwie jest ich przyjaźń.

W obsadzie Together Together znaleźli się również Tig Notaro i Julio Torres a także Anna Konkle, Sufe Bradshaw, Rosalind Chao, Nora Dunn i Fred Melamed.

fot. materiały prasowe

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun komedii Together Together .

Together Together - zwiastun

Together Together - film trafi do kin w USA wiosną 2021. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, kiedy polscy widzowie będą mogli obejrzeć tę produkcję.