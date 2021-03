HBO GO - nowości na kwiecień 2021. Pełna lista filmów i seriali

fot. Warner Bros.

Kwiecień 2021 w HBO GO rozpocznie się od mocnego uderzenia. 1 kwietnia do biblioteki serwisu trafi bowiem widowisko Wonder Woman 1984 wchodzące w skład DCEU. W filmie tytułowa bohaterka musi zmierzyć się z Cheetah oraz demonicznym biznesmenem, Maxwellem Lordem. Ponadto na drodze Diany stanie jej dawna miłość, Steve Trevor.

3 kwietnia do oferty platformy trafią natomiast filmy Kingsman: Tajne służby i Kingsman: Złoty krąg, czyli dwie części popularnej serii szpiegowskiej, której bohaterem jest Eggsy, członek tytułowej, prywatnej agencji szpiegowskiej dbającej o ład na świecie. 4 kwietnia fani policyjnych komedii otrzymają filmy 21 Jump Street i 22 Jump Street, dwie bardzo dobrze przyjęte produkcje, w których Jonah Hill i Channing Tatum wcielają się w stróżów prawa pracujących pod przykrywką w liceum i na studiach. Natomiast 9 kwietnia fani opowieści o Batmanie otrzymają kultową już trylogię o Mrocznym Rycerzu w reżyserii Christophera Nolana. W jej skład wchodzą Batman - Początek, Mroczny Rycerz i Mroczny Rycerz Powstaje.

Ponadto fani kultowych seriali będą mieli nie lada gratkę, gdy 15 kwietnia do serwisu trafią wszystkie sezony ikonicznej produkcji komediowej, Przyjaciele

1 kwietnia

Fargo IV, odc. 1-11 (cały sezon)

Snowfall IV, odc. 7

Pokolenie, odc. 8

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 (dubbing)

Dobranoc

Kim jest kobieta?

Świadek

2 kwietnia

Młody Sheldon IV, odc. 12

Jabłko i Szczypior, odc. 21-39

Dora poznaje świat VIII, odc. 1-19

Terminator: Genisys

Na planie, odc. 898

3 kwietnia

Dom

Hotel Coppelia

Kingsman: Złoty krąg

Kingsman: Tajne służby

4 kwietnia

Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj, odc. 1-6 (cały sezon)

150 milionów magicznych wróbelków

21 Jump Street

22 Jump Street

5 kwietnia

Miasto na wzgórzu II, odc. 2

Q: Nadchodzi burza, odc. 5-6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 7

SpongeBob: na suchym lądzie

Chinatown

Wysoki sądzie

6 kwietnia

Rodzice II, odc. 4

7 kwietnia

Mayans M.C. III, odc. 5

8 kwietnia

Wytępić dzikusów, odc. 1-2

Snowfall IV, odc. 8

9 kwietnia

Wytępić dzikusów, odc. 3-4

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 9

Młody Sheldon IV, odc. 13

Power Players, odc. 26-51

Psi patrol: Na miejsca! Gotów! Ratuj!

Batman - Początek

Mroczny rycerz

Mroczny Rycerz powstaje

Na planie, odc. 899

10 kwietnia

Ostatnia rozmowa

11 kwietnia

Bękarty wojny

Biegnąc pod wiatr

12 kwietnia

Nierealne, odc. 1

Świat spokoju, odc. 1-10 (cały sezon)

Miasto na wzgórzu II, odc. 3

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 8

Dni niebios

Koszerny pocałunek

13 kwietnia

Rodzice II, odc. 5

All American III, odc. 9

Batwoman II, odc. 10

14 kwietnia

Mayans M.C. III, odc. 6

Nasze miasta: Podróż do serca Ameryki

15 kwietnia

Przyjaciele, odc. 1-24 (cały sezon)

Przyjaciele II, odc. 1- 24 (cały sezon)

Przyjaciele III, odc. 1-25 (cały sezon)

Przyjaciele IV, odc. 1-24 (cały sezon)

Przyjaciele V, odc. 1-24 (cały sezon)

Przyjaciele VI, odc. 1-25 (cały sezon)

Przyjaciele VII, odc. 1-24 (cały sezon)

Przyjaciele VIII, odc. 1-24 (cały sezon)

Przyjaciele IX, odc. 1-23 (cały sezon)

Przyjaciele X, odc. 1-17 (cały sezon)

Snowfall IV, odc. 9

16 kwietnia

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 10

Młody Sheldon IV, odc. 14

Rafcio Śrubka, odc. 1-26

Na planie, odc. 900

17 kwietnia

Coś się kończy, coś zaczyna

Ja nieistniejące

18 kwietnia

Witamy na odludziu, odc. 1-8

Gundala

Bez dokumentów

19 kwietnia

Mare z Easttown, odc. 1

Nierealne, odc. 2

Miasto na wzgórzu II, odc. 4

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 9

Czarny niedźwiedź

20 kwietnia

Rodzice II, odc. 6

All American III, odc. 10

Batwoman II, odc. 11

21 kwietnia

Mayans M.C. III, odc. 7

23 kwietnia

Victor i Valentino, odc. 1-19

Młody Sheldon IV, odc. 15

Oko bez twarzy

Na planie, odc. 901

24 kwietnia

A Black Lady Sketch Show II, odc. 1

Tylko sprawiedliwość

Nagie zwierzęta

25 kwietnia

Na ringu z rodziną

Wdech, wydech

26 kwietnia

Mare z Easttown, odc. 2

Nierealne, odc. 3

Miasto na wzgórzu II, odc. 5

27 kwietnia

Rodzice II, odc. 7

All American III, odc. 11

28 kwietnia

Mayans M.C. III, odc. 8

29 kwietnia

Opowieść podręcznej IV, odc. 1-3

Zamiana

30 kwietnia

Młody Sheldon IV, odc. 16

iCarly, odc. 1-24

Na bruk

Na planie, odc. 902