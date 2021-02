Tom Hardy będzie gwiazdą kina akcji w Netflixie. Zagra u reżysera kultowego Raid

fot. Mimran Schur Pictures

Havoc to film akcji, w którym Tom Hardy zagra twardego detektywa, który ma problem po tym, jak transakcja narkotykowa wymknęła się spod kontroli. Przez to też musi teraz walczyć przedzierając się przez świat zbirów, by uratować syna znanego polityka, a jednocześnie odkryć głęboką sieć korupcji i konspiracji wiążącą całe miasto.

Dla Toma Hardy'ego to pierwsza rola w filmie Netlixie. Za kamerą stanie Gareth Evans, reżyser kultowego serii kina akcji Raid i twórca serialu Gangi Londynu. Evans jest także autorem scenariusza jak w każdym swoim projekcie i będzie odpowiadać za realizację wszystkich scen walk. Taki proces reżyser stosował w indonezyjskich hitach uznawanych za jedne z najlepszych przedstawicieli gatunku w historii.

Projekt jest efektem nowej pięcioletniej umowy Garetha Evansa podpisanej z Netflixem. To oznacza, że reżyser z wyjątkowym podejściem do tworzenia na ekranowych walk będzie tworzyć nowe filmy dla platformy.

Prace na planie Havoc mają ruszyć w czerwcu w Walii. Tam też Evans kręcił swój pierwszy film Netflixa zatytułowany Apostoł. Jednak to był wyjątek w jego karierze, gdyż nie był to akcyjniak, ale horror.