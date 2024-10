Tom Hardy wybrał Spider-Mana, z którym chciałby zawalczyć. Wybór był prosty

fot. Marvel Studios/Sony Pictures

Niedawno informowaliśmy o słowach Toma Hardy'ego, który aż rwał się do walki ze Spider-Manem. Aktor wcieli się po raz ostatni w symbionta w filmie Venom 3: Ostatni taniec. Fani już przed premierą pierwszej części liczyli, że ikoniczny przeciwnik Spider-Mana zetrze się z nim na ekranie. To się jednak do tej pory nie stało, choć plotki w sieci są różne. Tom Hardy na pytanie o walkę z Pajączkiem, odpowiedział:

Chciałbym walczyć ze Spider-Manem. Najlepiej teraz. Mogę bić się z Pajączkiem dzisiaj, na 100 procent. Nigdy nie powiedziałbym nigdy. Musimy tylko ustalić reguły tego spotkania.

Teraz portal ComicBook postanowił doprecyzować pytanie - z którym dokładnie Pajączkiem Tom Hardy tak bardzo chciałby zawalczyć. W końcu było ich trzech. Tu również aktor się nie wahał przed udzieleniem odpowiedzi.

Tom Holland, bez cienia wątpliwości.

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, premiera, obsada

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

W głównego bohatera wcielił się ponownie Tom Hardy. W obsadzie znaleźli się również Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Reżyserką jest Kelly Marcel, która również napisała scenariusz.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.

