Pierwsze opinie o Venom 3: Ostatni taniec. Godne i pełne szaleństwa pożegnanie Toma Hardy'ego

fot. materiały prasowe

Reklama

Już w tym tygodniu, tj. 25 października 2024 roku w kinach pojawi się ostatnia część trylogii o Venomie z Tomem Hardym w roli głównej. Wokół Venom 3: Ostatni taniec krążyło całe mnóstwo plotek i na ich potwierdzenie lub zanegowanie będzie trzeba jeszcze poczekać. Fani jednak zastanawiają się, czy ten taniec faktycznie będzie udany. Z pierwszych reakcji osób, które widziały produkcję - jak najbardziej tak. Nie to przy tym żadna rewolucja względem poprzedników. Pada stwierdzenie, że to najlepszy film z trylogii, ale jednocześnie nie jest on pozbawiony błędów. Osoby, które widziały film są zgodne w jednym - Tom Hardy godnie pożegnał się z rolą i oby to jednak nie było jego ostatnie pojawienie się w niej.

Venom 3: Ostatni taniec

Venom 3: Ostatni taniec - pierwsze reakcje

Drew Taylor:

Venom 3: Ostatni taniec to najlepszy film z trylogii. Podkręcono ilość szaleństwa, ale też serca w tym filmie. Nie jest idealny, ale za to dostarcza mnóstwo rozrywki i potwora, który żuje ludzi aż pryskają krwią z tyłu głowy. Całkiem szalone.

WHOLETUSOUT:

Venom 3: Ostatni taniec jest fenomenalny. Doprowadza do śmiechu, a może też i łez. Jest kilka fajnych niespodzianek i potwierdzeń plotek. Tom Hardy to Venom!

Joseph Deckelmeier:

Venom 3: Ostatni taniec zabiera w ekscytującą podróż od samego początku do końca. To rozrywkowy, popcornowy film, który przypominał mi produkcje superbohaterskie z początku XXI wieku. Akcja jest świetnie nakręcona i to hołd dla filmów z lat 80. Jest cała masa śmiesznych momentów. Czy są też dziury w scenariuszu i problemy z historią? Tak. Czy mimo tego jest to świetna rozrywka? Również tak.

Simon Thompson:

W Venom 3: Ostatni taniec Tom Hardy daje z siebie wszystko w pełnym rozrywki finale dla trylogii. Każda kolejna sekwencja akcji jest bardziej szalona od poprzedniej. Jest nakręcona fenomenalnie. Łapcie za popcorn i popłyńcie z prądem tego filmu drogi.

Bizarnage:

Tom Hardy jest absolutnie w najlepszej formie jako Eddie Brock i Venom. W świetnej obsadzie jest też Juno Temple oraz Chiwetel Ejiofor, a także całe mnóstwo symbiotycznej dobroci. Nie chcecie tego przegapić!

Ranking najpotężniejszych symbiontów

20. Sleeper - jest siódmym "potomkiem" Venoma i posiada wiele umiejętności swojego przodka, w tym tworzenie sieci i kamuflaż.