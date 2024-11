Ścieżka dźwiękowa Tron: Ares idealnie oddaje klimat. Dostaliśmy też pierwsze zdjęcie

fot. Devolver Digital

W przyszłym roku ukaże się Tron: Ares, nowa, przełomowa odsłona z uniwersum. Od premiery poprzedniej części serii, Tron: Dziedzictwo, minęło już prawie 15 lat. Tym razem nie będzie to kontynuacja poprzednich części, a początek czegoś zupełnie nowego – wraz z nowym głównym bohaterem, nowym programem i zupełnie nową ścieżką dźwiękową, którą stworzył zespół Nine Inch Nails. O tym ostatnim aspekcie wypowiedział się ostatnio reżyser filmu, Joachim Rønning Empire.

Tron: Ares – ścieżka dźwiękowa

Oto słowa reżysera na temat zupełnie nowej ścieżki dźwiękowej.

Dzięki muzyce Nine Inch Nails ta część będzie nieco bardziej szorstka, jeszcze troszkę bardziej industrialna. To ważne dla mnie, by skontrastować ze sobą The Grid i prawdziwy świat. Przez to Nine Inch Nails doskonale pasuje do nowego świata Tronów, który tworzymy.

Oprócz tego, Rønning przywołał emocjonalny aspekt filmu. Powiedział, że nawiąże on do ceny bycia człowiekiem, co z pewnością wywoła mnóstwo emocji wśród widzów.

Tron: Ares – pierwsze zdjęcie

Empire opublikowało też nowe zdjęcie z filmu Tron: Ares. Faktycznie klimat jest nieco inny, niż w poprzedniej odsłonie serii.

Tron: Ares – data premiery

Premiera kinowa Tron: Ares została zaplanowana na 10 października 2025 roku.