Tom Hiddleston - gwiazda MCU w nowej serii Apple TV+. Pieszo przez Antarktydę

Fot. Apple TV+

Gwiazda Lokiego pojawi się w kolejnym serialu! Tom Hiddleston zagra w limitowanej serii dla Apple TV+ zatytułowanej The White Darkness. Produkcja jest opracowywana przez Soo Hugha, twórcę Pachinko. Tytuł jest zainspirowany życiem Henry'ego Worsleya.

Główny bohater The White Darkness, grany przez Toma Hiddlestona, to oddany mąż i ojciec, były żołnierz, człowiek honoru i poświęcenia, który kocha przygody i ma zamiar wybrać się w podróż, by przejść pieszo przez Antarktydę.

Seria The White Darkness jest produkowana przez Apple Studios i UCP. Producentką wykonawczą jest Theresa Kang-Lowe przez Blue Marble Pictures. Soo Hugh, Mark Heyman, Tom Hiddleston i Caroline Garity będą współproducentami wykonawczymi. Data premiery na Apple TV+ nie jest jeszcze znana.

To nie jedyna seria Apple TV+, w której weźmie udział aktor znany z MCU. Tom Hiddleston zagra także w The Essex Serpent, serialu historycznym na podstawie książki Sarah Perry o tym samym tytule. W obsadzie jest także Claire Danes.

The Essex Serpent

