Toonify zamieni sfotografowane osoby w postaci z animacji Pixara

W ostatnich latach o sztucznej inteligencji zrobiło się naprawdę głośno. Dzięki technologii uczenia maszynowego naukowcy są w stanie od zera generować fotorealistyczne twarze nieistniejących ludzi, postarzać osoby na zdjęciach czy podmieniać aktorów w filmach i serialach. Pojawiło się nawet oprogramowanie, które przetwarza portrety w taki sposób, aby przypominały dzieła sztuki renesansowych malarzy. W końcu przyszedł czas na to, aby podobną technologię zastosować do przeniesienia nas do świata animacji komputerowych.

Programiści Justin Pinkney i Doron Adler napisali algorytm uczenia maszynowego, który wykorzystuje zdjęcie portretowe do wygenerowania postaci rodem z animacji Pixara. Twórcy zaprezentowali działanie oprogramowania na przykładzie takich sław jak Keanu Reeves, Tim Allen czy Kate Winslet w pixarowskiej odsłonie.

Oto jak prezentują się wybrane prace sztucznej inteligencji Toonify:

Johnny Depp

Algorytm Toonify dostępny jest za darmo na stronie twórców aplikacji, dzięki czemu każdy może sprawdzić, jak wyglądałby jako postać z disnejowskiej animacji. Oprogramowanie można przetestować pod tym linkiem.