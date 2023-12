TOP 30: Najpopularniejsze książki w 2023 roku według Tumblra. Percy Jackson wygrał z Harrym Potterem

Źródło: Galeria Książki/Media Rodzina

Tumblr po raz kolejny opublikował obszerne podsumowanie roku. Znalazły się na nim między innymi najpopularniejsze filmy, seriale i książki na platformie. W tym artykule skupimy się jednak na ostatniej z tych kategorii.

Jak zwykle, wysoko na liście znalazł się Harry Potter, jednak został pokonany przez Percy'ego Jacksona i serię The Locked Tomb. Oprócz tego w modzie wciąż są klasyki, takie jak Drakula, Duma i Uprzedzenie czy Frankenstein. Jeśli chodzi o fantasy, popularnością wciąż cieszą się miedzy innymi Dwór cierni i róż, Gra o Tron i Pieśń o Achillesie.

W jaki sposób powstał ranking?

Podsumowanie Tumblra polega na zbieraniu danych o tagach, wyszukiwanych hasłach, polubieniach i postach użytkowników, a następnie kategoryzowaniu ich, by sprawdzić, o jakich tematach dyskutowano najczęściej na platformie. A jak dobrze wiemy, nawet jeśli jest o czymś głośno, to niekoniecznie są to dobre rzeczy, więc rankingi nie odzwierciedlają najbardziej lubianych tytułów, a te najpopularniejsze.

Co więcej, numery dodatnie bądź ujemne przy tytułach świadczą o tym, o ile dana pozycja znalazła się wyżej lub niżej w rankingu w stosunku do poprzedniego roku. Jeśli brakuje tej liczby, to znaczy, że tytuł wciąż jest na tym samym miejscu, co ostatnio. Dzięki temu wiemy na przykład, że w 2023 roku większą popularnością cieszyły się między innymi Iliada, dylogia Szóstka Wron i książki z cyklu Świat Dysku, niż w 2022 roku. Z tą wiedzą, wreszcie możemy przejść do samego zestawienia.

TOP 30: Najpopularniejsze książki w 2023 roku

30. "Pieśń o Achillesie" Madeline Miller (-10)