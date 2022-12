TOP 30: Najpopularniejsze książki w 2022 roku wg Tumblra. Drakula rozgromił Harry'ego Pottera i Grę o Tron; Tolkien poza podium

Fot. Materiały prasowe

Tumblr po raz kolejny opublikował swoje doroczne podsumowanie, na które czekało wielu użytkowników. Na liście oprócz filmów i seriali znalazły się także najpopularniejsze książki 2022 roku.

Niektóre rzeczy pozostały bez zmian: miłość czytelników do takich serii jak Harry Potter, Percy Jackson, Władca Pierścieni i Gra o Tron nie zgasła i tym razem. Klasyki takie jak Duma i Uprzedzenie czy Wichrowe Wzgórza także, pomimo mijających lat, nie zniknęły z rankingu. Jednak pojawiło się kilka niespodzianek - Drakuli w ogóle nie było w zeszłorocznym TOP 30, a w 2022 roku znalazł się w pierwszej trójce, rozgramiając konkurencję.

Jeśli chodzi o popularnych pisarzy 2022 roku, kilka razy pojawiła się Leigh Bardugo, autorka książki, na podstawie której powstała adaptacja Cień i Kość na Netflixie. Lubiani przez czytelników są także Rick Riordan, Cassandra Clare, J.R.R. Tolkien, George R.R. Martin, Sarah J. Maas i Holly Black.

Przekonajcie się, jaka książka była najpopularniejsza w 2022 roku.

TOP 30: Najpopularniejsze książki w 2022 roku

Przy niektórych tytułach w nawiasach podaliśmy także liczby - jeśli są na plusie, oznacza to o ile pozycja przesunęła się w górę w rankingu w porównaniu do zeszłego roku, a jeśli na minusie, analogicznie książka spadła w dół. Co ciekawe, Pieśń lodu i ognia awansowała aż o 7 miejsc w 2022 roku. Można spekulować, że to zasługa głośnej premiery Rodu Smoka. Podobnie na listę trafiła seria Kroniki Wampirów Anne Rice, której w 2021 roku w ogóle nie było w rankingu - może być to związane z debiutem serialu Wywiad z wampirem.

30. "Iliada" Homera (+10)

A jakie były wasze książkowe przeżycia w 2022 roku - wróciliście do klasyków, odkryliście coś nowego, czy wróciliście do lubianej serii? Czekamy na wasze komentarze.