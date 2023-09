Top Gear - to koniec popularnego programu? BBC pożegnało się z ekipą produkcyjną

fot. BBC

Program motoryzacyjny Top Gear w latach 2002-2015 cieszył się ogromną popularnością w Wielkiej Brytanii i na świecie, którą zapewniło trio prowadzących: Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May. Jednak po incydencie, w którym Clarkson uderzył jednego z producentów podczas sprzeczki, w 2015 roku BBC nie przedłużyło z nim kontraktu. Z programu odeszli również Hammond i May, a telewizja zatrudniła nowych prezenterów w kolejnych sezonach.

Od 2019 roku Top Gear prowadziło trio: Freddie Flintoff, Paddy McGuinness i Chris Harris. Wspólnie nakręcili sezony 27-33, lecz w grudniu 2022 roku doszło do wypadku podczas produkcji programu, w którym poszkodowany został Freddie Flintoff. Odniósł poważne obrażenia twarzy i żeber. Dopiero w ostatnim czasie pokazał się publicznie, ale wciąż na jego twarzy widać blizny i siniaki.

Produkcja programu została wstrzymana w marcu. Teraz gazeta The Mail on Sunday podała, że ekipa produkcyjna hitowego serialu została rozwiązana. To następstwo odejścia z zespołu dwóch kluczowych twórców – dyrektorki redakcyjnej Clare Pizey i producenta ds. rozwoju Chrisa Payne’a. Gazeta donosi, że źródła BBC potwierdziły, że nie ma planów stworzenia nowej serii, a emisja najnowszego 34. sezonu została odłożona na później.

fot. BBC