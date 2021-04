Top Gun: Maverick, Mission: Inpossible 7 i inne filmy opóźnione. Kolejna fala zmian

fot. materiały prasowe

Nowe decyzje o korekcie dat premiery pochodzą od studia Paramunt Pictures, które zdecydowało się zmienić debiuty swoich nadchodzących hitów. Przez to też niestety Top Gun: Maverick nie pojawi się na ekranach w lipcu 2021 roku, ale dopiero w listopadzie 2021 roku. Natomiast Mission: Impossible 7 kompletnie wyleciało z 2021 roku, bo nowa data to 27 maja 2022 roku. Natomiast Mission: Impossible 8, do którego zdjęcia ruszą w 2021 roku, pojawi się na ekranach 7 lipca 2023 roku.

Co ciekawe jest w tym jedna pozytywna wiadomość, bo studio postanowiło przyspieszyć premierę widowiska Snake Eyes: G.I. Joe Origins. Premiera została przesunięta z października na lipiec 2021 roku. Decydenci mogą tak zrobić, bo ten film od dawna jest już ukończony.

Pełna lista zmian. Wszystkie nowe daty dotyczą skali globalnej.

Snake Eyes - nowa data: 23 lipca 2021

Nowy niezatytułowany Jackass - nowa data: 22 października 2021

Top Gun: Maverick - nowa data: 19 listopada 2021

Mission: Impossible 7 - nowa data: 27 maj 2022

Niezatytułowany film o Bee Gees - nowa data: 4 listopada 2022

Dungeons & Dragons - nowa data: 3 marca 2023

Niezatytułowany film z serii Star Trek: - pierwsza data: 9 czerwca 2023

Mission: Impossible 8 - nowa data: 7 lipca 2023

The Shrinking of Treehorn - pierwsza data - 10 listopada 2023

Niezatytułowany film Ryana Reynoldsa i Johna Krasińskiego - pierwsza data: 17 listopada 2023