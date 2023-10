Top Gun: Następne pokolenie - powstaje dokument, który fanów Mavericka uniesie ku niebiosom

Paramount

Jeśli wciąż tęsknicie za "jeszcze jednym, malutkim pchnięciem" i zaskakująco często "mówi" do Was Goose, mamy dla Was znakomite wiadomości. National Geographic, wyraźnie rozochocone zeszłorocznym sukcesem kasowym Mavericka, zapowiedziało stworzenie serialu dokumentalnego Top Gun: Następne pokolenie, który przedstawi losy szkolących się na pilota Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w trakcie odbywania niezwykle wymagającego kursu Advanced Flight Training Program.

Ta wersja Top Guna ma ukazać "różnorodną grupę studentów Marynarki Wojennej", którzy biorą udział w "niektórych z najtrudniejszych możliwych testów powietrznych, w tym w lądowaniu na lotniskowcu na morzu". Jedynie najlepsi uczestnicy kursu dostaną później możliwość zostania pilotem myśliwca piątej generacji, F-35C Lightning II.

Autorzy dokumentu będą podążać za jego bohaterami wszędzie, "w powietrzu, na zajęciach teoretycznych, poza bazą i w domu".

Tom McDonald, wiceprezes ds. powstających treści w Nat Geo TV, nawet nie stara się ukrywać, że serial powstał na fali zeszłorocznego sukcesu filmu Top Gun: Maverick:

Biorąc pod uwagę, że film ma miliony fanów na całym świecie, pomysł na ten dokument z miejsca skupił moją uwagę. To elitarni piloci myśliwców; są nie tylko niezwykle utalentowani i potrafią wywołać ogromne wrażenie, ale i mają do opowiedzenia wiele ciekawych historii. Dostaliśmy do nich szczególny, niespotykany do tej pory dostęp. Ta seria zapowiada się jako ekscytująca, oszałamiająca wizualnie i fascynująca podróż do hermetycznego świata najlepszych pilotów.

Data premiery produkcji nie została jeszcze ustalona.