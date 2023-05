Jest kraj, w którym Top Gun: Maverick nie znika z kin od roku. I właśnie pobił tam rekord box office

Paramount

O tym, że Top Gun: Maverick jest prawdziwym kolosem box office, nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. Film, który miał swoją światową premierę 18 maja zeszłego roku, zebrał w skali globalnej imponujące 1,496 mld dolarów, w międzyczasie otrzymując aż 6 nominacji do Oscarów (w tym w kategorii Najlepszy film) i zdobywając statuetkę za najlepszy dźwięk. Jest jednak na kuli ziemskiej kraj, w którym portretujący tytułowego bohatera Tom Cruise wciąż lata wysoko, bijąc i śrubując kolejne rekordy. Tym państwem jest Japonia.

Jak donosi serwis Deadline, Top Gun 2, który zadebiutował w Kraju Kwitnącej Wiśni 27 maja 2022 roku, jest nieprzerwanie wyświetlany w niektórych japońskich kinach od blisko 370 dni. W rocznicę premiery na tamtejszym rynku ogłoszono w dodatku, że generując wpływy rzędu 101,5 mln USD film ten stał się najbardziej dochodową produkcją z udziałem Toma Cruise'a w Japonii, pokonując dotychczasowego lidera, Ostatniego samuraja z 2003 roku.

Powiedzieć, że Maverick ma w Kraju Kwitnącej Wiśni "długie nogi", to właściwie nic nie powiedzieć. Japończycy oszaleli na jego punkcie do tego stopnia, że po ogłoszeniu nominacji do Oscarów dystrybutor zdecydował się raz jeszcze wypuścić produkcję w ramach powszechnej dystrybucji. Ekranowa opowieść trafiła dzięki temu do TOP10 najbardziej dochodowych filmów amerykańskich wyświetlanych w Japonii w historii. Poza Stanami Zjednoczonymi Mavericka chętniej oglądali jedynie Brytyjczycy (103,5 mln USD na tamtejszym rynku).

