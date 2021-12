Tracker Detect - aplikacja od Apple pomoże androidowcom śledzić stalkerów

Źródło: Appe

W ostatnich tygodniach dość głośno zrobiło się o nadużyciach związanych z wykorzystaniem AirTagów, niewielkich lokalizatorów Apple zaprojektowanych po to, aby ułatwić nam odnajdowanie zagubionych rzeczy. Choć AirTagi powstały w szczytnym celu, w rękach przestępców mogą okazać się niezwykle przydatnym narzędziem. Gadżet można np. podrzucić stalkowanej osobie, czy wykorzystać do planowania przestępstw, jak zrobiła to pewna grupa kanadyjskich złodziei. Szajka typowała drogie auta do przechwycenia, montowała w nich AirTagi w niewidocznym miejscu i śledziła, gdzie się przemieszczają. Kiedy kierowca zatrzymywał się w słabo monitorowanej dzielnicy, przystępowali do kradzieży.

Apple zdało sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z nadużyciami tego typu. Posiadacze sprzętu z iOS-em są na bieżąco informowani o obcych AirTagach, które przez dłuższy czas znajdują się w ich okolicy. Dzięki temu mogą szybko zareagować na próby śledzenia przez osoby postronne. Niestety, androidowcy są pozbawieni takiego natywnego zabezpieczenia.

Zespół Apple odpowiedzialny za rozwój AirTagów postanowił rozwiązać ten problem. Firma z Cupertino zaprojektowała androidową aplikację Tracker Detect, która poinformuje użytkownika o nieznanym AirTagu, jeśli ten znajduje się w okolicy co najmniej przez 10 minut. Kiedy oprogramowanie wykryje obecność obcego lokalizatora, za pośrednictwem aplikacji Tracker Detect będziemy mogli zdalnie aktywować w nim sygnał dźwiękowy. Po odnalezieniu AirTaga aplikacja pokaże nam, w jaki sposób usunąć baterię z lokalizatora, aby go deaktywować. Warto zauważyć, że do korzystania z aplikacji nie jest potrzebne konto Apple, a oprogramowanie wykrywa zarówno oryginalnej AirTagi, jak i inne lokalizatory kompatybilne z ekosystemem Find My.

Niestety, Tracker Detect ma jedną zasadniczą wadę. To aplikacja niezależna, którą trzeba zainstalować na własną rękę. System wykrywania obcych AirTagów jest składową iOS-a, dlatego wszyscy posiadacze sprzętu Apple z aktualnym iOS-em są chronieni przed nadużyciami związanymi z wykorzystaniem lokalizatorów. Właściciele urządzeń z Androidem zostaną poinformowani o próbie stalkingu wyłącznie wtedy, jeśli świadomie aktywują tę ochronę.

