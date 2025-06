Czy Koło czasu może być odkupione od Prime Video? Jeden dziennikarz to sprawdził

Amazon Prime Video

Według dziennikarza portalu TVLine, powołującego się na swoje źródła, Koło czasu nie zostanie wykupione przez inną platformę lub telewizję. Producenci nie szukają nowego domu i nie ma na to zainteresowania. Problemem nie jest globalna popularność, która jest całkiem niezła po bardzo dobrze ocenianym trzecim sezonie, ale jej brak w Ameryce Północnej. Akurat wyniki oglądalności nie są najlepsze i regularnie spadają w Stanach Zjednoczonych. Ten rynek jest najważniejszy. Te bardzo negatywne informacje wskazują, że są nikłe szanse, by uratować Koło czasu, które jest bardzo drogim serialem – jeden sezon ma kosztować 130 mln dolarów.

Dlaczego skasowano Koło czasu?

Z oficjalnych informacji wynika, że powody są czysto finansowe. Wyniki oglądalności nie są na tyle dobre, pomimo bardzo dobrych ocen serialu, aby koszty włożone w realizację były opłacalne. Dlatego postanowiono skasować serial po emisji trzeciego sezonu. Twórcy wyciągnęli wnioski po dość mieszanie odebranej pierwszej serii i każda kolejna osiągała coraz lepsze oceny.

Pomimo kampanii fanów, szanse na to, by ten serial doczekał się kontynuacji, są bardzo małe. Jednak to samo mówiono o wielu tytułach – chociażby Lucyfer, który w telewizji był krytykowany i osiągał słabe wyniki, a po przejęciu przez Netflixa stał się docenianym globalnym hitem. Fani więc nie tracą nadziei.