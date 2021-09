Transformers 7 - Nowe wideo. Optimus Prime w pełnej glorii, powrót do korzeni

Fot. Paramount Pictures

Transformers 7 to kolejna część dużej franczyzy, oparta między innymi na kreskówce z końca lat dziewięćdziesiątych Beast Wars: Transformers. Jej celem jest rozszerzenie znanego nam świata robotów, więc możemy spodziewać się wielu różnych grup transformerów. Zobaczymy na przykład Terrorcony i Predacony, a także prehistoryczne zwierzęta podróżujące w czasie. Głównym bohaterem jest jednak Optimus Prime. Produkcja ma wyjaśnić, w jaki sposób aż tak zaangażował się w to, co dzieje się z ludzką rasą. W filmie ma pojawić się jego nowy design, inspirowany G1. W poniższym nagraniu widać, jak prezentuje się projekt.

fot. materiały prasowe

Transformers 7 - nowy design Optimusa Prime'a

Wideo zostało najpierw opublikowane na koncie @arun09345 na platformie TikTok, a później udostępnione na Twitterze przez Crisa Parkera. Można na nim zobaczyć półciężarówkę użytą do pojazdu Optimusa, która jedzie ulicami Nowego Jorku, gdzie trwają nagrania do filmu Transformers: Przebudzenie Bestii. Kolorystyka i design wskazują na to, że będzie to odtworzenie oryginalnej kreskówkowej wersji Optimusa Prime'a.

Transformers 7 - fabuła i premiera

Transformers: Przebudzenie Bestii ma przenieść widzów do 1994 roku. Akcja będzie rozgrywać się w Nowym Jorku i na Machu Picchu. Producent zapowiedział, że będzie to coś, czego jeszcze nie widzieliśmy w serii. Scenariuszem zajmują Darnell Metayer i Josh Peters. Jest oparty na wczesnym szkicu Joby'ego Harolda.

Transformers: Rise of the Beasts mają premierę 24 czerwca 2022 roku.