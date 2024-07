Crossover Transformers i G.I. Joe stracił reżysera? Poszło o rasizm

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od jakiegoś czasu wiadomo, że powstanie crossover pomiędzy serią Transformers a G.I. Joe. Mówi się, że w projekcie główną rolę miałby odegrać Chris Hemsworth. Niedawno padła informacja o tym, że reżyser poprzedniego filmu o Transformers, który w scenie po napisach zapowiedział crossover, objął funkcję reżysera na planie Jestem legendą 2. Steven Caple Jr. miał wyreżyserować też crossover, ale według najnowszych doniesień do tego nie dojdzie.

Jeff Sneider, czyli wiarygodny, branżowy scooper, powiadomił o konflikcie pomiędzy Caple Jr. a Lorenzo di Bonaventurą, czyli producentem filmu:

Zostawił ten projekt z powodu kłótni z Lorenzo di Bonaventurą. Nie będę wchodzić w szczegóły odnośnie tego, co usłyszałem, ale powiedziano mi, że niektóre z tekstów Bonaventury można interpretować jako motywowane rasowo. Staroszkolny producent sugerował, że Caple Jr powinien być bardziej wdzięczny za możliwość wyreżyserowania wysokobudżetowego crossoverowego filmu z Chrisem Hemsworthem w roli głównej.

Zapowiedziano, że aktor ma odegrać główną rolę w filmie. Podejrzewano, że będzie to rola agenta G.I. Joe, chociaż ostatnio aktor podkładał głos Optimusowi Prime'owi w nowej animacji ze świata Transformers. Co dalej z crossoverem?

Jeszcze nie wiem. Ciągle jestem o to pytany. Lorenzo mnie o to pytał, gdy kręciłem ten film i zaczęliśmy wtedy rozmawiać o tym, jak to uniwersum może się rozwinąć i jak dobra zabawa nas czeka.

Poza tym - nawet nie wiem kogo zagram. Będę mówić sam do siebie? Będę najpierw grać Optimusa, a potem G.I. Joe? Dostanę podwójną wypłatę? Co tu się dzieje? To jest najważniejsze.