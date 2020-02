Trauma - premiera serialu kryminalnego z Francji. Już dziś na kanale 13 Ulica

Trauma to trzymający w napięciu serialu 13 kanału tworzony w języku francuski. Jest to historia Adama Belmonta (Guillaume Labbe), policjanta, który całkowicie poświęca się pracy przez co, pomimo wsparcia byłej żony Chloe, nie ma czasu dla swojego syna Victora. Zamiast tego policjant z determinacją tropi seryjnego zabójcę, którego ofiary to młode kobiety zabite przy wykorzystaniu tego samego modus operandi. Kiedy dochodzenie kolejny raz trafia w ślepy zaułek, życie Adama zmienia się drastycznie: zostaje postrzelony przez snajpera bez twarzy. Jakimś cudem udaje mu się przeżyć, ale traci pamięć - pozostają tylko szczątki wspomnień. Wszyscy są przekonani, że strzelcem był seryjny morderca, na którego tropie był Adam. Bohater szybko dochodzi do zdrowia, ale jego pamięć nie wraca. Nie wie też, dlaczego w jego piwnicy znajduje się związana dziewczyna, która reaguje panicznym strachem na jego widok… Czyżby bohater tak naprawdę ścigał swoje dawne "ja"?

W obsadzie są Guillaume Labbé (m.in. Plan na miłość, Marsylski łącznik, Strażacy), Margot Bancilhon (m.in. Criminal: Francja, Nasza piątka, Wszyscy albo nikt), Olivia Ross (Dziecko Rosemary, Wojna i pokój, Templariusze), Narcisse Mame (Brzydcy i źli, Agentka specjalnej troski, Burn Out) oraz Bruno Georis (Bosy imperator, Tajemnica objawienia, Zatrzymany, Król Belgów).

Twórcami serialu są Aurélien Molas oraz Henri Debeurme. Za reżyserię odpowiada Fred Grivois (Through the Air, 15 Minutes of War), a za scenariusz Donald Hebert. Sześcioodcinkowy serial wyprodukowany przez Empreinte Digitale otrzymał nominację w kategorii „Best Drama” na festiwalu La Rochelle Fiction we Francji.

Pierwszy odcinek oryginalnej produkcji kanału 13 Ulica, francuskiego serialu pt. Trauma, już 26 lutego o 21:00. Kolejne odcinki w każdą środę o 21:00.