Co z rebootem serialu Trawka? Aktorka nie ma dobrych wieści

Mary-Louise Parker w rozmowie z The Direct ujawniła, że planowany reboot serialu Trawka został ostatecznie skasowany. Nowe odcinki z jej postacią w roli głównej nie powstaną. Jak zdradziła aktorka, pomysł na kontynuację był świetny – akcja miała rozgrywać się w Danii, w Kopenhadze.

Trawka – serial nie powróci

Parker wyjaśniła, że wielokrotnie byli bliscy pozytywnej decyzji dotyczącej nowych odcinków. Jeszcze w ubiegłym tygodniu trwały rozmowy, ale ostatecznie projekt anulowano w poniedziałek.

– W pewnym sensie to było długie wprowadzenie do takiej decyzji. To było męczące, ponieważ bardzo byliśmy podekscytowani ponowną współpracą i naprawdę chcieliśmy to zrobić – powiedziała Parker.

Choć aktorka ma nadzieję, że kontynuacja kiedyś powstanie, po ostatniej decyzji raczej nie ma na to większych szans. Przyznała też, że się starzeje i nie wie, jak długo jeszcze będzie chciała spędzać czas na planach zdjęciowych.

O czym była Trawka?

Trawka została stworzona przez Jenji Kohan (Orange Is the New Black) i zadebiutowała w 2005 roku. Serial był emitowany przez osiem sezonów, aż do 2012 roku, i zyskał status kultowego.