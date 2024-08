Efekt treningu Hugh Jackmana do Wolverine'a zdumiewa. W filmie to były jego mięśnie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel/20th Century Studios

Hugh Jackman relacjonował przez wiele miesięcy w sieci jeszcze przed startem zdjęć do filmu Deadpool & Wolverine swoją pracę nad przygotowaniem fizycznym. Na ekranie kin możemy oglądać go w kilku ważnych scenach bez górnej części kostiumu. Wielu zastanawiało się, czy był to efekt komputerowy, czy to właśnie skutek długich treningów Jackmana.

Hugh Jackman to Wolverine

Zarówno reżyser Shawn Levy, jak i inni, potwierdzali, że to, co widzieliśmy na ekranie to mięśnie Hugh Jackmana. Na dowód do sieci trafiła fotka z sesji zdjęciowej, na której widzimy 55-letniego aktora po miesiącach treningu fizycznego. Zdjęcie wrzucił Ryan Reynolds, dodając do tego swój charakterystyczny humor - mamy więc zdjęcie "przed" i "po" transformacji.

Jednocześnie reżyser Shawn Levy zdradził nową ciekawostkę. Okazuje się, że w bazie buntowników walczących z Cassandrą było łóżko Hulka z Thor: Ragnarok.

Post udostępniony przez Shawn Levy (@slevydirect)

Deadpool & Wolverine - film jest wyświetlany na ekranach kin w całej Polsce.

