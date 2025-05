Samuel French nie żyje. Aktor wystąpił w Fear the Walking Dead i w Czasie krwawego księżyca

fot. AshTrey // Bar G Moving Pictures

Samuel French zmarł 9 maja, o czym poinformował jego przyjaciel i współpracownik, Paul Sinacore, który wyreżyserował nadchodzący film pt. Towpath. To ostatnia produkcja, w której wystąpił aktor.

Sinacore przyznał, że French był jego "drogim przyjacielem i niesamowitym aktorem". Zachwalał jego rolę detektywa Bernarda Crooke'a w Towpath, który jest obecnie w fazie postprodukcji. W oświadczeniu napisał:

Razem wyruszyliśmy w niezwykłą podróż, dając z siebie wszystko, aby zrealizować wspólną wizję twórczą. Samuel miał w sobie aktorski ogień, który płonął w każdej klatce — nieskrępowany, nieustraszony i żywy. Oddawał się całkowicie swojej pracy i to było widać. Jestem głęboko zasmucony jego stratą i żałuję tylko, że nie mógł zobaczyć ostatecznej wersji [filmu]. Był jedyny w swoim rodzaju i pozostanie w naszych sercach na zawsze. Moje myśli są z jego rodziną, a zwłaszcza z jego córką — bardzo ją kochał i często mówił o niej z dumą i czułością.

French urodził się 26 stycznia 1980 roku w Waco w Teksasie. Zadebiutował w miniserialu Texas Rising - Narodziny Republiki (2015), w którym wystąpili też Bill Paxton, Kris Kristofferson, Jeffrey Dean Morgan, Chad Michael Murray, Crispin Glover, Ray Liotta i Brendan Fraser. Miał okazję również zagrać w Fear the Walking Dead, a także w Czasie krwawego księżyca, The Pro Bono Watchman i Joe Haladin: The Case of the Missing Sister.

Nie podano przyczyny śmierci Frencha.