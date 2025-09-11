Jeff Bridges powraca jako Kevin Flynn w Tron: Ares. Ekscytujący zwiastun, materiał zza kulis i plakaty
W sieci pojawiło się dużo nowych materiałów promujących nadchodzący film Tron: Ares, jak zwiastuny i plakaty. Premierę w kinach zaplanowano na początek października.
Premiera filmu Tron: Ares zbliża się wielkimi krokami. Pozostał już tylko miesiąc, aż produkcja trafi do kin. Z tej okazji w sieci pojawiło się wiele nowych materiałów promocyjnych.
Czytaj więcej: Pierwszy scenarzysta Trona 3 o nowym filmie. Jak zmieniono fabułę przez 14 lat?
Disney udostępnił nowy zwiastun, w którym pojawiają się nawiązania do wcześniejszych części oraz postaci Kevina Flynna. Ponownie wcielił się w niego Jeff Bridges, którego tym razem nie odmłodzono na potrzeby filmu. Nie wyjawiono, jak dużą rolę odegra w nowej produkcji.
Ponadto w sieci pojawiło się też wideo zza kulis, w którym aktorzy (Jared Leto, Greta Lee, Jodie Turner-Smith) oraz reżyser Joachim Rønning, opowiadają o pracy nad filmem, który stworzono specjalnie dla kin IMAX.
Do tego Tron: Ares reklamują też nowe plakaty, na których widzimy wyżej wymienionych aktorów oraz Evana Petersa i Gillian Anderson. Wszystkie wspomniane materiały promocyjne znajdują się na początku poniższej galerii.
Tron: Ares - zdjęcia, zwiastuny, plakaty
Tron: Ares - opis fabuły
Tron: Ares opowiada historię zaawansowanego programu cyfrowego o imieniu Ares, który zostaje wysłany z wirtualnego świata do rzeczywistości, by wykonać niebezpieczną misję. To pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji
Tron: Ares – obsada i premiera
Jared Leto wciela się w tytułowego Aresa – program z Sieci, który ma przedostać się do prawdziwego świata. Jeff Bridges powraca jako Kevin Flynn. W obsadzie znaleźli się także Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro oraz Gillian Anderson.
Premiera filmu Tron: Ares w kinach zaplanowana jest na 10 października.
Źródło: comicbookmovie.com
