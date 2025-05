Trump o cłach na filmy: James Bond nie ma czym się martwić

fot. IMDb.com

Podczas nowej konferencji prasowej prezydent Donald Trump znów poruszył kwestię 100-procentowego cła na wszystkie filmy wyprodukowane poza granicami Stanów Zjednoczonych. Wszystko po to, by hollywoodzcy twórcy znów kręcili na terenie USA. Teraz jednak okazało się, że nie dotyczy to wszystkich produkcji — wyjątkiem ma być seria o Jamesie Bondzie, która zawsze realizowana jest w Wielkiej Brytanii.

James Bond bez opodatkowania

Okazuje się, że James Bond nie ma się czym martwić. Jaki powód? Przyjaźń Donalda Trumpa z Seanem Connerym, czyli pierwszym, nieżyjącym już odtwórcą roli agenta 007. Tak prezydent wyjaśnił tę kwestię, odpowiadając na pytanie dziennikarza The London Times:

– Jak wiecie, nakładamy cła na filmy i filmowców. Nałożymy cła, aby ściągnąć ich z powrotem, ponieważ wielu z nich opuściło ten kraj. Wszyscy tutaj mieszkają, pieniądze i inne środki pochodzą od nas, ale filmy robią w innych krajach. Zrobimy to, by w większości ich ściągnąć z powrotem. Ale James Bond nie ma się czym martwić – to mogę wam powiedzieć. Sean Connery był moim przyjacielem. Był odpowiedzialny za to, że dostałem pozwolenie na zagospodarowanie przestrzenne w Aberdeen.

Trump zbudował tam pole golfowe i najwyraźniej uznał, że to wystarczający powód, by James Bond został wyłączony z planowanego opodatkowania.

Żadne finalne decyzje w sprawie 100-procentowego cła nie zostały jeszcze podjęte. Nikt nadal nie ma pojęcia, jak miałoby to wyglądać, ale eksperci są przekonani, że taki plan mógłby zaszkodzić branży filmowej. Po ogłoszeniu tych zamiarów na prezydenta Trumpa spadła fala krytyki.

