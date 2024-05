Trwają przygotowania do zdjęć 2. sezonu One Piece. Zbudowano nowy statek piratów!

fot. materiały prasowe

Aktorski serial One Piece na podstawie mangi Eiichiro Ody zyskał dużą popularność w zeszłym roku. Dzięki satysfakcjonującym wynikom oglądalności i pochwałach ze strony krytyków oraz fanów Netflix zamówił kolejny sezon.

Obecnie trwają przygotowania do prac na planie zdjęciowym 2. serii. Fani dostrzegli statek, który został zbudowany w studiu filmowym w Kapsztadzie w RPA. Choć zdjęcie nie jest zbyt wyraźne to jednak można rozpoznać, że to statek Załogi Rumbowych z charakterystycznymi rogami. Na razie stoi on na twardym podłożu i nie widać w pobliżu ekipy filmowej ani sprzętu produkcyjnego.

https://x.com/OP_Netflix_Fan/status/1795922636658405498

Kim jest załoga Rumbowych?

To grupa piratów z North Blue, która od wielu lat nie żyje. Ich celem było okrążenie Grand Line, aby ponownie pod Reverse Mountain spotkać się z wielorybem Laboonem. W mandze po raz pierwszy wspomniał o nich Crocus, ale dopiero w arcu Thriller Bark ich wątek został rozwinięty. Ich członkiem był Brook, który dołączył do załogi Luffy'ego.

Według doniesień Netflix szuka aktora, który wcieliłby się w Crocusa. Załoga Słomkowego Kapelusza powinna go spotkać na początku 2. sezonu, gdy przepłyną Reverse Mountain. Możliwe, że nie tylko poznamy wzruszającą historię Laboona, ale też niespodziewanie wcześniej zobaczymy retrospekcje Rumbowych, skoro specjalnie wybudowano ich charakterystyczny statek. Jednak na razie to tylko spekulacje, a efekty prac na planie zobaczymy dopiero w 2025 roku, podczas premiery 2. sezonu.

fot. Toei Animation // Brook i młody Laboon

1. sezon aktorskiego serialu One Piece jest dostępny na Netflix. Nowe odcinki anime, co tydzień trafiają na platformę.